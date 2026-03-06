To już koniec małżeństwa Wiśniewskich? Wymowny wpis Poli rozpalił plotki!

Szok, co powiedział Wiśniewski o związku z Mandaryną

Plotki o napięciach w związku Michała Wiśniewskiego pojawiają się już od kilku tygodni. Internauci zauważyli, że zarówno artysta, jak i jego żona publikują w sieci coraz więcej refleksyjnych wpisów, które można interpretować na różne sposoby. Choć nie padły żadne jednoznaczne deklaracje, wielu obserwatorów uważa, że w ich życiu prywatnym może dziać się coś trudnego.

Jednym z momentów, który wywołał największe poruszenie, była wypowiedź piosenkarza o jego byłej partnerce. Mandaryna. Wiśniewski przyznał publicznie, że dziś z pewnym żalem patrzy na ich rozstanie. Te słowa natychmiast wywołały lawinę komentarzy i spekulacji na temat obecnej relacji artysty.

Zobacz też: Pola Wiśniewska przerywa milczenie! Zabrała głos w sprawie plotek

Pola Wiśniewska przerwała milczenie

Wkrótce potem także Pola Wiśniewska podzieliła się z obserwatorami osobistym wyznaniem. W jednym z wpisów napisała, że przechodzi przez wymagający czas w swoim życiu. Nie zdradziła jednak, co dokładnie ma na myśli, przez co jej słowa zaczęły być szeroko interpretowane przez fanów.

Zobacz też: Pola Wiśniewska mówi o "nowym szczęściu". Czy w jej planach nie ma już miejsca dla Michała?

Michał Wiśniewski o małżeńskich problemach

Równie tajemniczy był sam Michał Wiśniewski. Podczas jednej z transmisji na żywo jeden z internautów zapytał go wprost o rzekome problemy w małżeństwie. Muzyk nie zaprzeczył wprost, a jedynie stwierdził, że w każdej plotce może kryć się ziarnko prawdy. Ta krótka odpowiedź sprawiła, że spekulacje tylko przybrały na sile.

Najnowszy wpis Poli Wiśniewskiej ponownie rozpalił dyskusję wśród fanów. Celebrytka napisała o pracy nad sobą, o próbie stawania się bardziej cierpliwą i uporządkowaną osobą. Wspomniała także o potrzebie docenienia samej siebie i życia w zgodzie z własnymi emocjami.

Cieszę się, że jestem już w tym miejscu. Że już nie muszę sobie udowadniać, ile jestem warta. To jest luksus, moi mili. Więc polecam. Jeśli ktoś się jeszcze zastanawia - napisała w sieci.

W dalszej części swojej refleksji przyznała, że doszła do momentu w życiu, w którym nie musi już udowadniać nikomu swojej wartości. Podkreśliła, że ogromnym komfortem jest świadomość własnej siły i możliwość stania po swojej stronie, niezależnie od opinii innych.

Zobacz też: Czarne BMW pędziło 200 km/h i uciekło po stłuczce. Michał Wiśniewski ofiarą pirata! „To byli jadący mordercy”

Zobacz naszą galerię: Była żona Wiśniewskiego wróciła w wielkim stylu! Tajner zachwyciła sylwetką na premierze

44

Sonda Lubisz Michała Wiśniewskiego? tak nie jest mi obojętny