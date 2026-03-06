Kim jest Kayla Day, rywalka Igi Świątek w Indian Wells? Duży talent, mnóstwo kontuzji

Pierwszą rywalką Igi Świątek w Indian Wells będzie Kayla Day, 27-letnia Amerykanka z czeskimi korzeniami.

Mimo juniorskich sukcesów, jej seniorska kariera naznaczona była licznymi kontuzjami i chorobami, w tym mononukleozą.

Kayla Day, obecnie 187. w rankingu WTA, w Indian Wells przebiła się w kwalifikacjach i pokonała już jedną rywalkę w turnieju głównym.

Czy Iga Świątek poradzi sobie z leworęczną zawodniczką, która wraca do formy po trudnych latach?

Kayla Day zajmuje dopiero 187. miejsce w rankingu WTA, a do głównej drabinki przebiła się w kwalifikacjach, pokonując bez straty seta wyżej notowane rywalki. Już w turnieju głównym rozbiła pewnie 6:3, 6:1 Brytyjkę Francescę Jones. Jest leworęczna, gra forhend z dużą rotacją i bardzo dobrze porusza się po korcie. Ma czeskie korzenie ze strony matki.

Kayla Day rywalką Igi Świątek w Indian Wells

Kayla Day ma 27 lat. Jako juniorka odnosiła wielkie sukcesy, a największym był triumf w turnieju singla juniorskiego US Open 2016. Zderzenie z seniorskim tenisem było jednak dla niej brutalne. Prześladowana przez kontuzje Amerykanka długo grała głównie w mniejszych turniejach rangi ITF. W Top-100 rankingu zadebiutowała w 2023 roku. Doszłą wtedy do 3. rundy Roland Garros, pokonując m.in. Madison Keys. W 2024 r. była nawet na 84. miejscu.

- Przebiłam się dość wcześnie, jakoś w wieku 17 lat, a potem miałam masę kontuzji i zmagałam się z wieloma innymi problemami – zwierzała się Kayla Day w jednym z wywiadów. - Do tego zachorowałam na mononukleozę, przez co przez bardzo długi czas czułam się fatalnie. Zerwałam mięsień czworogłowy, złamałam kość stopy, miałam kontuzje obu bioder. Po prostu pech gonił pech, jedna rzecz za drugą. A kiedy już próbowałam wrócić albo w końcu czułam się znacznie lepiej, nadeszła pandemia. To było naprawdę trudne, bo wszystkie moje kontuzje powodowały, że wypadałam na trzy, cztery miesiące. Za każdym razem, kiedy próbowałam wrócić, działo się coś nowego.

