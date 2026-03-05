36-letnia piłkarka zrzuciła ubrania. Pośladki i uda jak dzieło sztuki. Ale nie one przykuły wzrok!

Jennifer Hermoso, hiszpańska piłkarka znana z sukcesów w Barcelonie i reprezentacji Hiszpanii, opublikowała w mediach społecznościowych odważne zdjęcia w skąpym kostiumie, eksponując swoje wytatuowane ciało.

Hermoso odnosiła sukcesy w Barcelonie, zdobywając m.in. mistrzostwa kraju i Ligę Mistrzów, a także indywidualne wyróżnienia jak korona królowej strzelczyń.

Po wygraniu mundialu w 2023 roku, Hermoso stała się ofiarą skandalu, gdy została pocałowana przez ówczesnego szefa hiszpańskiej federacji, Luisa Rubialesa, co sama określiła jako akt agresji i naruszenie jej zgody.

36-letnia Hermoso kontynuuje karierę w meksykańskich klubach i jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się odważnymi zdjęciami ze swoimi fanami.

Jennifer Hermoso kariera i skandal z szefem federacji

Jennifer Hermoso największe sukcesu w karierze odnosiła w Barcelonie. W stolicy Katalonii występowała w latach 2014-2022 z dwuletnią przerwą na grę w PSG i Atletico Madryt. Hiszpańska zawodniczka jest najlepszą strzelczynią w barwach kobiecego zespołu "Bluagrany". Jennifer Hermoso aż cztery razy zdobywała koronę królowej strzelczyń Primera División Femenina. Z Barceloną sięgała po cztery mistrzostwa kraju i raz po puchar Ligi Mistrzów. Z reprezentacją Hiszpanii z kolei piękna piłkarka wygrała mundial w 2023 roku. Po tym triumfie doszło do wielkiego skandalu. Po finale mistrzostw świata 2023 została pocałowana przez Luisa Rubialesa, ówczesnego szefa hiszpańskiej federacji.

Czułam się bezbronną ofiarą agresji, impulsywnego zachowania, zachowania macho, nie na miejscu i bez mojej zgody

-mówiła po tym bulwersującym zdarzeniu piłkarka.

Jennifer Hermoso pokazała uda, pośladki i tatuaże

36-latka prężnie działa nie tylko na boisku, lecz także w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie obserwuje ponad 1,2 mln użytkowników. Jennifer Hermoso od czasu do czasu wrzuca na swoje konto bardziej odważne zdjęcia. Ostatnio przygotowała dla fanów prawdziwą niespodziankę - pokazała się w ultraskąpym kostiumie. Uwagę zwracają jej wyrzeźbione nogi i pośladki, które przypominają dzieło sztuki. Patrząc na te fotki, robi się naprawdę gorąco. Jednak to nie uda i pośladki Jennifer Hermoso najbardziej przykuwają wzrok, tylko jej tatuaże, którymi ma pokryte ciało. W galerii zebraliśmy gorące zdjęcia 36-letniej piłkarki, która od 2022 roku swoją wielką karierę kontynuuje w klubach meksykańskich.

