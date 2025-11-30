Najpiękniejsza piłkarka świata zapozowała z mamą! Podobne? Jeden szczegół mówi wiele

Alisha Lehmann cieszy się światową sławą. Choć daleko jej do najbardziej utytułowanych piłkarek na świecie, to właśnie ona jest tą najpopularniejszą. Sporą rolę odgrywa jej uroda, dzięki czemu doczekała się miana "najpiękniejszej piłkarki świata". Na Instagramie jej zdjęcia i filmiki - nie tylko z boiska - docierają do ponad 16 milionów użytkowników! To gigantyczna platforma, która pozwala Szwajcarce budować markę poza boiskiem. 26-latka stała się światową gwiazdą, ale w wyjątkowym dniu pamiętała o swojej mamie.

30 listopada mama Lehmann obchodzi urodziny. Piłkarka grająca aktualnie w Como już z samego rana publicznie złożyła jej życzenia.

"Wszystkiego najlepszego dla najważniejszej osoby w moim życiu, bardzo cię kocham mamo! Dziękuję za wszystko, co zawsze dla mnie robisz, i że zawsze jesteś po mojej stronie. Jesteś najpiękniejszą osobą zarówno w środku, jak i na zewnątrz. Bardzo cię kocham!" - napisała Szwajcarka na Instagramie, zamieszczając dwa wyjątkowe zdjęcia z mamą. Jedno było aktualne, a drugie nieco starsze. Naszą uwagę przykuła odsłonięta ręka pani Sarah na najświeższym zdjęciu.

Widać bowiem, że mama Lehmann ma całą rękę w tatuażach! Jej słynna córka-piłkarka również ma kilka tatuaży, ale nawet nie może równać się z rodzicielką. Widać jednak, że zamiłowanie do tatuaży przeszło z pokolenia na pokolenie. A czy Lehmann jest bardzo podobna do swojej mamy? Zostawiamy to waszej ocenie - więcej zdjęć "najpiękniejszej piłkarki świata" znajdziesz w poniższej galerii.