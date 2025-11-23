Najseksowniejsza piłkarka świata pozuje bez stanika! Internet zapłonął, gorące zdjęcia!

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2025-11-23 12:10

Alisha Lehmann zdecydowała się na bardzo odważną sesję zdjęciową. Okrzyknięta najseksowniejszą piłkarką na świecie piękność pozowała topless, zakrywając nagie piersi dłońmi. Internet zapłonął, zobaczcie te gorące fotki!

Alisha Lehmann wciąż czeka na swoją pierwszą bramkę w Serie A od czasu przenosin latem do Como. Doczekała się za to kolejnej sesji zdjęciowej, tym razem w wersji topless. 26-letnia szwajcarska skrzydłowa pozowała półnaga. Gorące fotki bardzo spodobały się licznym fanom okrzykniętej najseksowniejszą piłkarską na świecie gwiazdy.

Alisha Lehmann przechodzi obecnie trudny okres zarówno na boisku, jak i poza nim. Niedawno ujawniła, że jej dom został okradziony, publikując nagranie pokazujące całkowicie zdemolowaną sypialnię. Była ulubienica kibiców West Hamu i Aston Villi doprowadziła jednak internet do całkowitego szaleństwa, pozując topless do sesji z fotografem mody Paolo Steve’em. Alisha Lehmann wrzuciła na Instagram zdjęcia, na których ma na sobie jedynie dżinsy. Gorące zdjęcia z tej sesji są w naszej galerii.

Po zaledwie jednym sezonie spędzonym w Juventusie Alishia Lehmann w sierpniu przeniosła się do Como. W obecnym sezonie rozegrała jak dotąd pięć meczów w Serie A, ale jeszcze nie strzeliła gola ani nie zanotowała asysty. Piękność ze Szwajcarii znalazła się na nagłówkach gazet po rozstaniu na początku tego roku z byłym pomocnikiem Aston Villi, Douglasem Luizem.

Alisha Lehmann
46 zdjęć
ALISHA LEHMANN