Najseksowniejsza piłkarka świata pozuje bez stanika! Internet zapłonął, gorące zdjęcia!

Alisha Lehmann wciąż czeka na swoją pierwszą bramkę w Serie A od czasu przenosin latem do Como. Doczekała się za to kolejnej sesji zdjęciowej, tym razem w wersji topless. 26-letnia szwajcarska skrzydłowa pozowała półnaga. Gorące fotki bardzo spodobały się licznym fanom okrzykniętej najseksowniejszą piłkarską na świecie gwiazdy.

Alisha Lehmann przechodzi obecnie trudny okres zarówno na boisku, jak i poza nim. Niedawno ujawniła, że jej dom został okradziony, publikując nagranie pokazujące całkowicie zdemolowaną sypialnię. Była ulubienica kibiców West Hamu i Aston Villi doprowadziła jednak internet do całkowitego szaleństwa, pozując topless do sesji z fotografem mody Paolo Steve’em. Alisha Lehmann wrzuciła na Instagram zdjęcia, na których ma na sobie jedynie dżinsy. Gorące zdjęcia z tej sesji są w naszej galerii.

Po zaledwie jednym sezonie spędzonym w Juventusie Alishia Lehmann w sierpniu przeniosła się do Como. W obecnym sezonie rozegrała jak dotąd pięć meczów w Serie A, ale jeszcze nie strzeliła gola ani nie zanotowała asysty. Piękność ze Szwajcarii znalazła się na nagłówkach gazet po rozstaniu na początku tego roku z byłym pomocnikiem Aston Villi, Douglasem Luizem.