Anna Lewandowska ZNOWU złamała przepisy w swoim mercedesie wartym MILION zł! Zaparkowała NA ZAKAZIE [ZDJĘCIA]

O wybrykach Anny Lewandowskiej za kółkiem co jakiś czas robi się głośno. Między innymi w 2021 roku została przyłapana na łamaniu przepisów w potężnym Mercedes-AMG G63 za około milion złotych. Teraz znowu to zrobiła!

Anna Lewandowska znowu łamie przepisy i parkuje na zakazie

Doskonale rozumiemy, że żona Roberta Lewandowskiego - kapitana reprezentacji Polski i gwiazdora FC Barcelona - prowadzi szybkie życie. Dbanie o rodzinę i jednoczesny rozwój własnej marki potrafi być uciążliwe, ale czy stanowi to usprawiedliwienie dla łamania przepisów? Lewandowska pojawiła się ostatnio w Warszawie i postanowiła ułatwić sobie załatwianie spraw na mieście. Już po zmroku zaparkowała swoje wypasione auto w miejscu do tego nieprzeznaczonym...

Pomimo wyraźnego zakazu i ograniczonego miejsca, Lewandowska zostawiła swojego mercedesa właśnie tam. Co ciekawe, nie była jedyna - przed nią było zaparkowane inne auto. Kierowcom ewidentnie musiało bardzo zależeć akurat na tym miejscu tuż przed skrzyżowaniem... Zresztą Lewandowska szła do zaparkowanego samochodu z mężczyzną, który był obładowany siatami. Być może właśnie to miejsce ulżyło mu w niesieniu kilku toreb.

Szczęśliwie dla niej, 37-latce udało się uniknąć poważniejszych konsekwencji, a wizyta w Polsce przy okazji zbliżających się świąt pozostała przyjemna. Mamy jedynie nadzieję, że w tym świątecznym czasie Lewandowska odnajdzie spokój, który pozwoli jej uniknąć podobnych decyzji o łamaniu przepisów. Także w Barcelonie.