Anna Lewandowska ZNOWU złamała przepisy w swoim mercedesie wartym MILION zł! Zaparkowała NA ZAKAZIE [ZDJĘCIA]

KH Bartosz Olszewski
2025-12-14 12:57

Anna Lewandowska znów została przyłapana na wybrykach za kółkiem. Żona Roberta Lewandowskiego nie pierwszy raz złamała przepisy w swoim mercedesie wartym milion złotych! Po raz kolejny zaparkowała ten monstrualny wóz na zakazie... Zobacz zdjęcia paparazzi.

O wybrykach Anny Lewandowskiej za kółkiem co jakiś czas robi się głośno. Między innymi w 2021 roku została przyłapana na łamaniu przepisów w potężnym Mercedes-AMG G63 za około milion złotych. Teraz znowu to zrobiła!

Oj, nieładnie! Anna Lewandowska w furze za milion łamie przepisy w Warszawie. Wszystko jest na ZDJĘCIACH

Anna Lewandowska znowu łamie przepisy i parkuje na zakazie

Doskonale rozumiemy, że żona Roberta Lewandowskiego - kapitana reprezentacji Polski i gwiazdora FC Barcelona - prowadzi szybkie życie. Dbanie o rodzinę i jednoczesny rozwój własnej marki potrafi być uciążliwe, ale czy stanowi to usprawiedliwienie dla łamania przepisów? Lewandowska pojawiła się ostatnio w Warszawie i postanowiła ułatwić sobie załatwianie spraw na mieście. Już po zmroku zaparkowała swoje wypasione auto w miejscu do tego nieprzeznaczonym...

Anna Lewandowska parkuje na zakazie
18 zdjęć

Pomimo wyraźnego zakazu i ograniczonego miejsca, Lewandowska zostawiła swojego mercedesa właśnie tam. Co ciekawe, nie była jedyna - przed nią było zaparkowane inne auto. Kierowcom ewidentnie musiało bardzo zależeć akurat na tym miejscu tuż przed skrzyżowaniem... Zresztą Lewandowska szła do zaparkowanego samochodu z mężczyzną, który był obładowany siatami. Być może właśnie to miejsce ulżyło mu w niesieniu kilku toreb.

Krupińska, Zborowska i Ślotała imprezowały na salonach u Lewandowskiej. To nie pierniczki przyciągnęły uwagę

Szczęśliwie dla niej, 37-latce udało się uniknąć poważniejszych konsekwencji, a wizyta w Polsce przy okazji zbliżających się świąt pozostała przyjemna. Mamy jedynie nadzieję, że w tym świątecznym czasie Lewandowska odnajdzie spokój, który pozwoli jej uniknąć podobnych decyzji o łamaniu przepisów. Także w Barcelonie.

Pierniczki u Anny Lewandowskiej
18 zdjęć
