Jedno zdjęcie Katarzyny Skowrońskiej rozgrzało cały internet. Wszyscy się domyślają

Zdjęcie pojawiło się w sobotni wieczór (13 grudnia) na instagramowym profilu Katarzyny Skowrońskiej. Zgodnie z oznaczoną lokalizacją, kadr został wykonany w Wenecji. Przedstawia on dłonie spoczywające na stole, na których widoczne są eleganckie pierścionki. Obok znajdują się dwie czerwone szkatułki – najpewniej na biżuterię – a także kieliszek z musującym trunkiem, butelka wody oraz druga, ciemna butelka.

Romantycznego klimatu dodaje również tło fotografii. Widać wnętrze restauracji z widokiem na wenecki kanał lub jedną z urokliwych uliczek miasta, co idealnie wpisuje się w wyjątkowy charakter chwili.

Pod zdjęciem pojawił się krótki, lecz bardzo znaczący opis: „Yes I do. Ci siamo solo noi” („Tak, zgadzam się. Jesteśmy tylko my”). Sformułowanie „Yes I do”, w połączeniu z pierścionkami i scenerią, jednoznacznie sugeruje, że 42-letnia Skowrońska przyjęła oświadczyny lub właśnie zawarła związek małżeński.

Katarzyna Skowrońska się zaręczyła? [Zdjęcia]

Choć była reprezentantka Polski i jedna z najbardziej utytułowanych siatkarek w historii tej dyscypliny w naszym kraju nie zdradziła żadnych dodatkowych szczegółów, wiadomo, że od około dwóch lat jest w szczęśliwym związku z mężczyzną, który najprawdopodobniej związany jest z branżą filmową. W 2025 roku zdecydowała się natomiast na stałą przeprowadzkę do Włoch.

