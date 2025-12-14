Jedno zdjęcie Katarzyny Skowrońskiej rozgrzało cały internet. Wszyscy się domyślają

Michał Skiba
Michał Skiba
2025-12-14 11:30

Katarzyna Skowrońska wzbudziła ogromne zainteresowanie w mediach społecznościowych, publikując enigmatyczne zdjęcie z Wenecji. Na fotografii uwagę przyciągają dwie splecione dłonie ozdobione pierścionkami, co natychmiast rozpaliło wyobraźnię fanów.

Zdjęcie pojawiło się w sobotni wieczór (13 grudnia) na instagramowym profilu Katarzyny Skowrońskiej. Zgodnie z oznaczoną lokalizacją, kadr został wykonany w Wenecji. Przedstawia on dłonie spoczywające na stole, na których widoczne są eleganckie pierścionki. Obok znajdują się dwie czerwone szkatułki – najpewniej na biżuterię – a także kieliszek z musującym trunkiem, butelka wody oraz druga, ciemna butelka.

ZOBACZ TEŻ: Włamali się do domu Gortata. Na komisariacie policjant wprawił go w osłupienie

Romantycznego klimatu dodaje również tło fotografii. Widać wnętrze restauracji z widokiem na wenecki kanał lub jedną z urokliwych uliczek miasta, co idealnie wpisuje się w wyjątkowy charakter chwili.

Pod zdjęciem pojawił się krótki, lecz bardzo znaczący opis: „Yes I do. Ci siamo solo noi” („Tak, zgadzam się. Jesteśmy tylko my”). Sformułowanie „Yes I do”, w połączeniu z pierścionkami i scenerią, jednoznacznie sugeruje, że 42-letnia Skowrońska przyjęła oświadczyny lub właśnie zawarła związek małżeński.

Katarzyna Skowrońska się zaręczyła? [Zdjęcia]

Katarzyna Skowrońska
25 zdjęć

Choć była reprezentantka Polski i jedna z najbardziej utytułowanych siatkarek w historii tej dyscypliny w naszym kraju nie zdradziła żadnych dodatkowych szczegółów, wiadomo, że od około dwóch lat jest w szczęśliwym związku z mężczyzną, który najprawdopodobniej związany jest z branżą filmową. W 2025 roku zdecydowała się natomiast na stałą przeprowadzkę do Włoch.

ZOBACZ TEŻ: Najpiękniejsza narciarka świata znów zachwyciła! W lipcu jej majtki zobaczył cały świat. Teraz wygrywa

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KATARZYNA SKOWROŃSKA