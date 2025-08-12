Włoska Serie A kobiet stała się areną jednego z najciekawszych transferów tego lata. Alisha Lehmann, gwiazda reprezentacji Szwajcarii i do niedawna zawodniczka Juventusu, zdecydowała się na odważny krok w swojej karierze. Choć jej umowa ze "Starą Damą" obowiązywała jeszcze przez prawie dwa lata, piłkarka postanowiła przenieść się do malowniczego regionu Lombardii i dołączyć do projektu Como Women. Z nowym klubem podpisała kontrakt obowiązujący aż do 30 czerwca 2028 roku.

Alisha Lehmann w Como. Zaskakująca decyzja Szwajcarki

Sama zawodniczka nie kryje ekscytacji związanej z nowym wyzwaniem. W specjalnym wideo, które pojawiło się w sieci, ogłosiła swoją decyzję, a w pierwszych słowach dla klubu podkreśliła, co ją przekonało.

- Jestem gotowa zrobić różnicę i pomóc tej drużynie przekraczać wszelkie granice zarówno na boisku, jak i poza nim. Ten klub chce zbudować coś trwałego. To, co mnie uderzyło, to wizja Como. Poczułam, że to właściwe miejsce, aby wyrazić siebie jako sportowiec i człowiek - powiedziała Lehmann.

Burzliwa kariera i głośny związek Alishy Lehmann

26-letnia Szwajcarka ma za sobą bogatą karierę. Zaczynała w rodzimym Young Boys Frauen, skąd szybko przeniosła się do Anglii. Tam reprezentowała barwy West Hamu United, Evertonu i Aston Villi, gdzie w ponad stu meczach zdobyła 19 bramek i zanotowała 10 asyst. To właśnie w Birmingham związała się z piłkarzem Douglasem Luizem, z którym później przeniosła się do Juventusu. Ich związek nie przetrwał jednak próby czasu.

Dopiero we Włoszech Alisha Lehmann sięgnęła po pierwsze poważne trofea, zdobywając z Juventusem mistrzostwo i Puchar Włoch. Jej transfer do Como jest sporym zaskoczeniem, gdyż jej nowy zespół w poprzednim sezonie zajął dopiero szóste miejsce w lidze. Szwajcarka pokazała jednak niedawno wysoką formę, dochodząc ze swoją reprezentacją do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Teraz jej celem będzie wprowadzenie Como na salony włoskiej piłki.

