Takie wykształcenie ma Novak Djoković. Niektórych decyzji żałuje

Novak Djoković zakończony sezon ponownie, tak jak w 2024 roku, zakończył bez wielkoszlemowego triumfu, ale nie kończy kariery. Tenisista z Belgradu pozostaje absolutnym rekordzistą po względem liczby wygranych Szlemów (24), a w całej karierze z samych tyle turniejów nagród uzbierał już ponad 191 milionów dolarów. Jednego jednak Novak Djoković żałuje. Chodzi o jego wykształcenie.

Autor: Andy Wong/ Associated Press
Novak Djoković uważany za jednego z najlepszych graczy w historii. Serb wygrał już 24 turnieje wielkoszlemowe, a na tronie lidera rankingu ATP spędził już w sumie 428 tygodni, co jest absolutnym rekordem. Co więcej, Djoković jest poliglotą. Zna dobrze pięć języków: serbski, francuski, włoski, niemiecki i angielski. Ostatnio przeprowadził się do Grecji i - jak zdradził - uczy się teraz również greckiego języka.

Kiedy Nowak Djoković wziął do ręki rakietę, był jeszcze dzieckiem, trenować zaczął w wieku 4 lat. Intensywny rozwój kariery juniorskiej a potem seniorskiej - jak sam Serb przyznaje - wpłynął na jego wykształcenie.

Novak Djoković WYKSZTAŁCENIE: Jakie szkoły skończył?

Novak Djoković, najstarszy z trójki dzieci, urodził się 22 maja 1987 r. w rodzinie Srdana i Dijany Djoković. Całą młodość spędził w Serbii, gdzie przeżył koszmar wojny. Jego miłość do tenisa przyszła wcześnie. Mówi się, że Djoković zaczął grać w wieku zaledwie 4 lat. Zaledwie dwa lata później, w wieku 6 lat, zauważyła go słynna tenisistka Jelena Gencić, która zauważyła, że że młody i bardzo utalentowany zawodnik potrzebuje lepszej rywalizacji. Djoković złożył aplikację do akademii tenisowej Pilic w Niemczech i spędził tam cztery lata. Spędził też dużo czasu, trenując w akademiach w USA i we Włoszech. Potem bardzo szybko rozpoczął międzynarodową karierę. Edukacja Djokovicia zakończyła się wraz z ukończeniem szkoły średniej w Belgradzie, czego Serb żałuje.

Novak Djoković często ubolewa, że nie udało mu się skończyć studiów. W artykule opublikowanym przez NDTV stwierdził: „Nigdy nie studiowałem na uniwersytecie. Cóż, jeśli mogę wypowiedzieć to jedno życzenie, które mam w życiu, to właśnie lepsze wykształcenie. Chciałbym iść na jakąś uczelnię, ponieważ bardzo podoba mi się pomysł samodzielnego kształcenia się i bycia częścią grupy studentów. Żałuję, że nigdy nie udało mi się tego zrobić" - powiedział Novak Djoković, który w 2007 roku założył fundację, aby pomóc serbskim dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji w zdobyciu wykształcenia.

