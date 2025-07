Gwiazda kobiecej piłki o chorych fantazjach kibiców. Stanowcza reakcja, wiele złamanych serc fanów

Dziś (2 lipca) rozpoczyna się długo wyczekiwane UEFA Women’s EURO 2025, organizowane w Szwajcarii. Impreza potrwa do 27 lipca, a Lehmann marzy się pewnie gra do samego końca. Gospodynie najpierw muszą zmierzyć się z presją związaną z pierwszym mecze. Szwajcarki zagrają mecz otwarcia przeciwko Norwegii – o 21:00 w bazylejskim St. Jakob-Park. Choć Lehmann do składu wchodziła z lekkim wahaniem – ze względu na kontuzję w maju i ograniczoną liczbę występów w Juventusie – trenerka Pia Sundhage ostatecznie powołała ją do kadry.

Miliony na instagramie

Alisha to nie tylko utalentowana zawodniczka – to prawdziwa marka w internecie. Na Instagramie śledzi ją blisko 17 mln osób, co czyni ją najpopularniejszą piłkarką kobiecą na świecie. Niektórzy krytykowali jej powołanie do kadry jako decyzję marketingową, a nie czysto sportową – w Juventusie często pozostawała na ławce, a w kadrze nie może się pochwalić równie imponującym dorobkiem bramkowym, jak inne napastniczki.

Alisha Lehmann, jako jedna z najbardziej rozpoznawalnych piłkarek na świecie i ikona mediów społecznościowych, regularnie otrzymuje wiadomości od męskiej części fanów – często o charakterze osobistym lub nieodpowiednim. Jednym z powtarzających się tematów w tych wiadomościach są prośby, by założyła profil na portalu OnlyFans. Piłkarka wielokrotnie podkreślała, że mimo obecności w mediach i odważniejszych zdjęć na Instagramie, nie zamierza iść w tym kierunku. – Dostaje tysiące wiadomości, żebym założyła "OnlyFans". Ludzie przestańcie! Jestem piłkarką, codziennie trenuję, żeby być najlepsza. To mój zawód nie sprzedawanie swoich zdjęć w internecie. Cieszę się, że podobam się wielu mężczyznom ale nie będę na tym zarabiać, spełniając ich chore fantazję – powiedziała.