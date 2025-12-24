Lewandowscy pokazali świąteczne zdjęcie i złożyli życzenia kibicom. Po polsku tylko dwa słowa!

Mateusz Sobiecki
Mateusz Sobiecki
2025-12-24 19:06

Tradycji stało się zadość. Robert i Anna Lewandowscy, tuż przed wigilijną kolacją, opublikowali w mediach społecznościowych rodzinną fotografię. Najsłynniejsza polska para sportowa zaprezentowała się w niezwykle eleganckich stylizacjach. Gwiazdor FC Barcelony i jego małżonka postanowili być światowi, a do rodaków skierowali zaledwie dwa słowa.

Wigilia u Lewandowskich

i

Autor: Robert Lewandowski/ Instagram Wigilia u Lewandowskich
  • Robert i Anna Lewandowscy razem z bliskimi spędzają święta Bożego Narodzenia w Polsce
  • W sieci opublikowali wspólne rodzinne zdjęcie z córkami
  • Złożyli też kibicom życzenia w trzech językach – po angielsku, hiszpańsku i polsku

Lewandowscy spędzają święta w Polsce. Rodzinne zdjęcie!

Robert i Anna Lewandowscy, którzy na święta przylecieli do Warszawy, by spędzić ten czas w gronie najbliższych, pochwalili się w sieci efektem świątecznej sesji. Na zdjęciu widzimy całą rodzinę na tle bogato zdobionej choinki i stosu prezentów.

W tym roku motywem przewodnim stylizacji była czerwień. Anna Lewandowska założyła dopasowaną, czerwoną sukienkę bez ramiączek oraz dobrane pod kolor rajstopy. W identycznej kolorystyce zaprezentowały się córki pary – Klara i Laura.

Starsza z dziewczynek pozuje w prostej kreacji z kokardkami, a młodsza, trzymana na rękach przez tatę, ma we włosach dużą, czerwoną kokardę. Robert Lewandowski postawił na klasyczną elegancję, wybierając szarą marynarkę i czarny golf.

Lewandowscy przylecieli do Polski na święta
21 zdjęć

Życzenia Lewandowskich dla kibiców

Pod zdjęciem pojawiły się życzenia. Choć Lewandowscy przebywają w Polsce, opis został zredagowany w trzech językach, z wyraźną przewagą angielskiego.

„Merry Christmas ? Wishing peace, warmth, and a little winter magic ⭐️” – czytamy w pierwszej części wpisu (Wesołych Świąt. Życzymy pokoju, ciepła i odrobiny zimowej magii).

Polscy fani musieli zadowolić się krótkim, klasycznym zwrotem: „Wesołych Świąt!”. Na końcu nie zabrakło ukłonu w stronę kibiców z Hiszpanii, gdzie na co dzień mieszka rodzina: „Feliz Navidad!”. Międzynarodowy charakter życzeń to już standard u kapitana kadry, który dba o swoich fanów pod każdą szerokością geograficzną.

QUIZ: Robert Lewandowski w reprezentacji Polski. Pamiętasz legendarne występy?
Pytanie 1 z 12
Od tego się zaczęło. Z jakim rywalem zadebiutował Robert Lewandowski?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROBERT LEWANDOWSKI
ANNA LEWANDOWSKA