Lewandowscy pokazali świąteczne zdjęcie i złożyli życzenia kibicom. Po polsku tylko dwa słowa!

Robert i Anna Lewandowscy razem z bliskimi spędzają święta Bożego Narodzenia w Polsce

W sieci opublikowali wspólne rodzinne zdjęcie z córkami

Złożyli też kibicom życzenia w trzech językach – po angielsku, hiszpańsku i polsku

Lewandowscy spędzają święta w Polsce. Rodzinne zdjęcie!

Robert i Anna Lewandowscy, którzy na święta przylecieli do Warszawy, by spędzić ten czas w gronie najbliższych, pochwalili się w sieci efektem świątecznej sesji. Na zdjęciu widzimy całą rodzinę na tle bogato zdobionej choinki i stosu prezentów.

W tym roku motywem przewodnim stylizacji była czerwień. Anna Lewandowska założyła dopasowaną, czerwoną sukienkę bez ramiączek oraz dobrane pod kolor rajstopy. W identycznej kolorystyce zaprezentowały się córki pary – Klara i Laura.

Starsza z dziewczynek pozuje w prostej kreacji z kokardkami, a młodsza, trzymana na rękach przez tatę, ma we włosach dużą, czerwoną kokardę. Robert Lewandowski postawił na klasyczną elegancję, wybierając szarą marynarkę i czarny golf.

Życzenia Lewandowskich dla kibiców

Pod zdjęciem pojawiły się życzenia. Choć Lewandowscy przebywają w Polsce, opis został zredagowany w trzech językach, z wyraźną przewagą angielskiego.

„Merry Christmas ? Wishing peace, warmth, and a little winter magic ⭐️” – czytamy w pierwszej części wpisu (Wesołych Świąt. Życzymy pokoju, ciepła i odrobiny zimowej magii).

Polscy fani musieli zadowolić się krótkim, klasycznym zwrotem: „Wesołych Świąt!”. Na końcu nie zabrakło ukłonu w stronę kibiców z Hiszpanii, gdzie na co dzień mieszka rodzina: „Feliz Navidad!”. Międzynarodowy charakter życzeń to już standard u kapitana kadry, który dba o swoich fanów pod każdą szerokością geograficzną.