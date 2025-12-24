Nie uwierzysz, jak wyglądała Wigilia Igi Świątek! Musiała o wszystkim opowiedzieć

Iga Świątek szykuje się do powrotu na kort. Już w dniach 26-28 grudnia będzie jedną z gwiazd pokazowego turnieju World Tennis Continental Cup (WTCC) rozgrywanego w Chinach. W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia rozpocznie zmagania od starcia z Jeleną Rybakiną. Będzie to dobre przetarcie przed późniejszą podróżą do Australii, gdzie oficjalnie zacznie nowy sezon. Start w Chinach wymagał jednak świątecznych poświęceń - polska tenisistka mogła zapomnieć o tradycyjnej Wigilii.

Więcej o tym, jak połączyć wyjątkowy świąteczny okres i start nowego sezonu opowiedziała sama Świątek. W Wigilię w jej mediach społecznościowych pojawił się wpis, w którym zdradziła, jak poradziła sobie z tym wszystkim.

"Chcę wam po prostu życzyć Wesołych Świąt! Mam nadzieję, że spędzicie je dokładnie tak, jak chcecie. Jako że jestem dziś w drodze do Chin, mam dla was małe co nieco" - napisała wiceliderka rankingu WTA, a do wpisu dołączyła specjalny filmik z... robienia makijażu na przedwczesną Wigilię, którą spędziła z najbliższymi!

O jej wygląd nie pierwszy raz zadbała makijażystka Ewelina Krasoń, która często współpracuje z gwiazdami. To właśnie ona pomogła Świątek ze świątecznym makijażem na wcześniejszą wigilijną kolację.

W takim wydaniu najlepsza polska tenisistka nie prezentuje się często, a kibice byli wprost zachwyceni! W komentarzach komplementowali umalowaną Igę i życzyli jej oczywiście wesołych świąt. A już drugiego świątecznego dnia będą mogli podziwiać ją na korcie w Chinach. W europejskiej drużynie Świątek znaleźli się także Szwajcarka Belinda Bencic, Monakijczyk Valentin Vacherot i Włoch Flavio Cobolli.