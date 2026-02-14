Tusk, Nawrocki i Duda o medalu Kacpra Tomasiaka. Znów przemówili jednym głosem

Politycy jednym głosem o medalu na igrzyskach olimpijskich

Kacper Tomasiak został bohaterem narodowym. 19-letni skoczek, który w swoim olimpijskim debiucie wywalczył już dwa medale – srebro i brąz – sprawił, że cała Polska mówi tylko o nim. Wyjątkowy wyczyn młodego zawodnika z Bielska-Białej został natychmiast dostrzeżony i doceniony przez najważniejsze osoby w państwie.

Sukces w Predazzo wywołał euforię nie tylko wśród kibiców zgromadzonych pod skocznią i przed telewizorami, ale również w gabinetach politycznych. Zgodne gratulacje popłynęły od Andrzeja Dudy, Donalda Tuska oraz Karola Nawrockiego.

Andrzej Duda: "Dziękujemy!"

Andrzej Duda zwrócił uwagę na fakt, że dla Tomasiaka jest to debiut na imprezie tej rangi, co czyni jego dorobek jeszcze bardziej imponującym. W swoim wpisie podziękował nie tylko skoczkowi, ale i całemu sztabowi.

– Wspaniały sukces Kacpra Tomasiaka w olimpijskim debiucie! Drugi medal olimpijski! Dziękujemy! Gratulujemy! Brawa dla Kacpra i całej naszej Ekipy! – napisał na platformie X.

Donald Tusk o "pięknej historii"

Premier Donald Tusk, który wcześniej aktywnie wspierał zmiany podatkowe dla medalistów, tym razem skupił się na emocjonalnym wymiarze sukcesu. Szef rządu podkreślił historyczny moment, którego świadkami są polscy kibice.

– Piękna historia pisze się na naszych oczach. Gratulacje, Kacper – dodał krótko, ale wymownie Donald Tusk.

Karol Nawrocki: "Kacper – jesteś wielki!"

Do chóru gratulacji dołączył również Karol Nawrocki. Jego wpis był pełen entuzjazmu i bezpośredniego zwrotu do samego zawodnika, podkreślając wielkość jego osiągnięcia.

– Kolejny sukces Polaków, kolejny sukces Kacpra Tomasiaka na igrzyskach! Kacper - jesteś wielki! – stwierdził Nawrocki.

Reakcje te pokazują, że wyczyn Kacpra Tomasiaka wykroczył daleko poza ramy sportowe, stając się wydarzeniem wagi państwowej, które na moment zjednoczyło wszystkich w dumie z reprezentanta Polski.