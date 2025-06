Legia zapłaci fortunę za lot do Aktobe. Poznaliśmy szczegóły, wszystko już zaplanowane

Pierwszym przeciwnikiem Legii Warszawa w europejskich pucharach sezonu 2025/26 będzie kazachski FK Aktobe. Zdobywcy Pucharu Polski rozpoczną zmagania od 1. rundy eliminacyjnej Ligi Europy.

Dzięki wysokiemu współczynnikowi z ostatnich lat Legia była drużyną rozstawioną podczas losowania. Potencjalnymi rywalami mogły być AEK Larnaka z Cypru, Paksi FC z Węgier lub Lewski Sofia z Bułgarii. Ostatecznie los przydzielił Legii najsłabiej notowany w tym gronie zespół.

Tak Legia poleci do Kazachstanu na mecz z Aktobe

Kazachowie z Aktobe uzyskali prawo gry w Lidze Europy po zdobyciu krajowego pucharu. Będzie to ich trzeci z rzędu sezon na arenie międzynarodowej, choć dotychczas nigdy nie udało im się awansować do fazy grupowej żadnego z europejskich pucharów. Najbliżej byli tego w sezonie 2013/14, kiedy dotarli do rundy play-off, odpadając po dwumeczu z Dynamem Kijów.

Wyjazdowy mecz z FK Aktobe to oczywiście spore przedsięwzięcie logistyczne. Choć do meczu jeszcze trzy tygodnie, to my już poznaliśmy szczegóły wyprawy legionistów do Kazachstanu. Będzie to lot bezpośredni, co oznacza brak powtórki z męczącej podróży na mecz do Szymketu z Oradbasami. Dwa lata temu legioniści musieli zaliczać międzylądowanie (mecz 2. rundy el. Ligi Konferencji). Bezpośredni lot do Aktobe umożliwi przede wszystkim większy samolot, a będzie to Boeing 737. Warszawski klub podpisał specjalną umowę z LOT-em. Koszt czarteru to około 200 000 dolarów (co w przeliczeniu na złotówki daje ok 730 tysięcy).

Na pokładzie ma znaleźć się w sumie około 80 osób (zawodnicy, sztab, personel etc.), choć miejsc w samolocie jest prawie 200. Ograniczona liczba uczestników podróży ma sprawić, że lot będzie komfortowy. Każdy piłkarz Legii będzie miał dla siebie "rząd", czyli trzy miejsca.

Wylecą dwa dni przed meczem

Kibice Legii chcieliby, aby mecz w Kazachstanie był już jedynie formalnością. Legia z Aktobe w Kazachstanie zagra drugi mecz tej rywalizacji, pierwszy – w Warszawie – 10 lipca. Rewanż 17 lipca w Aktobe. Legioniści wylecą już we wtorek (15 lipca) w godzinach porannych z Okęcia, wylądują około godz. 19.00 czasu lokalnego. Powrót w piątek rano, podróż zarówno w jedną jak i drugą stronę ma trwać około sześć godzin.

FK Aktobe to pięciokrotny mistrz Kazachstanu i jeden z najbardziej rozpoznawalnych klubów w tym kraju. W ubiegłym sezonie wywalczył Puchar Kazachstanu, a obecnie zajmuje czwarte miejsce w tamtejszej ekstraklasie, rozgrywanej systemem wiosna–jesień.

