Do zdarzenia doszło 24 grudnia 2025 roku około godziny 18:40 przy ul. Bolesława Prusa w Pruszkowie. W trakcie wigilijnego wieczoru w jednym z domów doszło do nieszczęśliwego wypadku, w wyniku którego poparzone zostało dziecko w wieku około trzech lat. Z uwagi na charakter zgłoszenia oraz powagę sytuacji podjęto decyzję o zadysponowaniu na miejsce śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Na miejscu interweniowały również dwa zespoły ratownictwa medycznego, straż pożarna oraz straż miejska. Śmigłowiec LPR wylądował na miejskim targowisku, gdzie służby wcześniej przygotowały i zabezpieczyły teren lądowania.

Z relacji świadków wynika, że do wozu Państwowej Straży Pożarnej przeniesiono nosze oraz torbę medyczną. Następnie lekarz z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego pojechał razem ze strażakami bezpośrednio na miejsce zdarzenia. W tym samym czasie na miejscu pracowały zespoły ratownictwa medycznego, a teren był zabezpieczany przez straż pożarną.

Po udzieleniu niezbędnej pomocy medycznej dziecko zostało przekazane do karetki zespołu ratownictwa medycznego i przewiezione do szpitala drogą kołową. Śmigłowiec LPR po zakończeniu czynności medycznych odleciał pusty do bazy. Strażacy ponownie zabezpieczyli lądowisko na czas startu maszyny. Cała akcja trwała około 40 minut.

Jak informuje serwis miejskireporter.pl, o zadysponowaniu śmigłowca zdecydowano ze względu na powagę zgłoszenia. Według wstępnych ustaleń służb ratunkowych wszystko wskazuje na przypadkowe zdarzenie.

Obecnie prowadzone są czynności wyjaśniające, które mają ustalić dokładny przebieg oraz przyczyny wypadku. Na ten moment nie są znane szczegóły dotyczące tego, w jaki sposób doszło do poparzenia 3-latka.

