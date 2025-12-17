Lądowanie śmigłowca w centrum Warszawy. Interweniowała również policja!

2025-12-17 13:49

Na warszawskim Mokotowie doszło do poważnego wypadku. Rowerzysta, ignorując czerwone światło, wjechał wprost pod nadjeżdżający pojazd dostawczy. Na miejscu interweniował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jak informuje mł. asp. Jakub Gontarek ze stołecznej policji, kierowca jednośladu został przetransportowany do szpitala.

Autor: Tadeusz Mróz

Do zdarzenia doszło w środę (17 grudnia), chwilę po godzinie 12 na skrzyżowaniu ulic Puławskiej i Goworka. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, rowerzysta wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle, prosto pod prawidłowo jadący pojazd dostawczy.

Rowerzysta na czerwonym świetle. Interweniował śmigłowiec LPR

Kierowca dostawczaka próbował uniknąć zderzenia, zjeżdżając w lewo, ale podczas tego manewru zahaczył rowerzystę prawym lusterkiem. W wyniku tego kontaktu doszło do potrącenia i upadku kierującego jednośladem. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe.

O godzinie 12:11 otrzymaliśmy zgłoszenie o zdarzeniu z udziałem rowerzysty i pojazdu dostawczego. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący rowerem przejeżdżał przez przejście dla pieszych na wyznaczonej ścieżce rowerowej na czerwonym świetle − relacjonował mł. asp. Jakub Gontarek.

Ze względu na brak dostępnych zespołów ratownictwa medycznego, na miejsce wezwano śmigłowiec LPR. Lądowanie maszyny zabezpieczyli strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3. Poszkodowany rowerzysta został przetransportowany drogą lotniczą do jednego z warszawskich szpitali.

Utrudnienia w ruchu i policyjne dochodzenie

W czasie akcji ratunkowej jezdnia w kierunku centrum była całkowicie zablokowana, co spowodowało poważne utrudnienia w ruchu. Stołeczny Wydział Ruchu Drogowego prowadzi szczegółowe dochodzenie w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności wypadku i ustalenia jego przyczyn.

Kierujący pojazdem był trzeźwy i posiadał uprawnienia do kierowania − podsumował mł. asp. Jakub Gontarek.

Nowa kładka nad Wisłą w Warszawie. Tylko dla rowerzystów i pieszych
