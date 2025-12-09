Nie żyje Paweł Hartlieb. Podano szczegóły pogrzebu artysty

3 grudnia pojawiła się informacja o śmierci Pawła Hartlieba. Uzdolniony artysta miał zaledwie 51 lat. Przykrą wiadomość o jego śmierci przekazali przedstawiciele Kwartetu Szafa Gra. Niecały tydzień później podano datę i miejsce pogrzebu aktora. W mediach społecznościowych Fundacji Dla Gawędy ukazała się klepsydra, w której podano szczegóły uroczystości.

W imieniu rodziny zmarłego podano, że pogrzeb Pawła Hartlieba odbędzie się w czwartek, 18 grudnia, o godzinie 14:00 w warszawskim kościele św. Wincentego à Paulo. Po zakończeniu mszy urna z prochami artysty zostanie pochowana w grobie rodzinnym na Cmentarzu Bródnowskim.

Paweł Hartlieb był pierwszym mężem Doroty Szelągowskiej

Paweł Hartlieb urodził się w 4 września 1974 roku w Warszawie. W 1994 roku dołączył do zespołu Teatru Buffo, z którym był związany do 2002 roku. W warszawskim teatrze poznał artystów, z którymi współtworzył Kwartet Szafa Gra. Po kilku latach opuścił grupę, by skupić się na solowej karierze. Hartlieb występował głównie na scenie. Jego głos można było usłyszeć m.in. w polskiej wersji animacji "Tarzan".

Przed laty Paweł Hartlieb związany był z Dorotą Szelągowską (45 l.). Pobrali się, gdy byli bardzo młodzi, a przyszła gwiazda telewizji była wtedy w trzecim miesiącu ciąży. Małżeństwo nie przetrwało zbyt długo, a syn pary jest już dorosły i nosi nazwisko ojczyma. Po rozwodzie Szelągowska związała się bowiem z Adamem Sztabą, który razem z nią wychował chłopca.

