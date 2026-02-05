Nie żyje 26-letni Damian Chatys! Jego siostra wyznała: "Zmarł w szpitalu psychiatrycznym". Chati był raperem i popularnym youtuberem

Aga Kwiatkowska
2026-02-05 10:21

Media obiegła bardzo smutna informacja - nie żyje 26-letni Chati, czyli Damian Chatys. Siostra ujawnia prawdę o jego śmierci. Niestety, ostatnie chwile rapera i popularnego youtubera były tragiczne.

Damian Chatys, znany w sieci jako Chati, raper oraz jeden z polskich twórców youtubowych, nie żyje. Miał zaledwie 26 lat. O jego śmierci poinformowała siostra, która w emocjonalnym nagraniu opublikowanym na TikToku opowiedziała, co tak naprawdę się stało z młodym influencerem.

Jak się okazuje, Damian odszedł w sierpniu zeszłego roku, ale jego siostra dopiero teraz, po kilku miesiącach, zdecydowała się ujawnić prawdę.

Co się stało? Chatys był taki młody

Chati był rozpoznawalny przede wszystkim dzięki materiałom o tematyce hip-hopowej i rapowej. Na kanale, który otworzył w 2015 r., publikował własne utwory, parodie, a także serie takie jak "Rap w prawdziwym życiu", który przyciągał tysiące fanów. Jego energia, poczucie humoru i świeże spojrzenie na rapową kulturę sprawiły, że przez dłuższy czas był jedną z bardziej lubianych postaci polskiej sceny YouTube’a.

Jednak kilka lat temu Damian nagle zniknął z sieci. Jego fani zastanawiali się, co się z nim działo. Teraz wyszło na jaw, że jego zniknięcie w 2022 r. nie było przypadkowe. Z nagrania, które opublikowała siostra youtubera, można się dowiedzieć, że Chati od ośmiu lat zmagał się z poważną depresją. Z czasem choroba pogłębiła się. Towarzyszyły jej nerwica lękowa oraz uzależnienie od leków, które przepisywano mu podczas leczenia.

Żeby nakreślić wam, o co chodzi, to wiele osób, które go oglądało, wie, że Damian chorował na depresję. On nie krył się z tym. Stworzył też pewną kampanię, jaką jest My Depression, która miała szerzyć wiedzę na temat, jak bardzo trudna i zdradliwa jest to choroba. Niestety Damian przegrał swoją walkę z tą chorobą - wyznała Justyna w sieci.

I dodała:

Do samej depresji, na którą chorował 8 lat, doszła nerwica lękowa oraz uzależnienie od leków, które przepisywali mu lekarze. (...) Zdecydowałam się nagrać ten filmik, żeby to wyjaśnić, bo uważam, że on na to zasługuje.

Odszedł w szpitalu psychiatrycznym

Według przekazanych informacji Damian zmarł w szpitalu psychiatrycznym w sierpniu 2025 roku, ale dopiero teraz jego rodzina zdecydowała się podzielić z fanami szczegółami tragedii i wyjaśnić powody długiej nieobecności Chatysa w mediach społecznościowych. Sprawa jego śmierci jest obecnie badana przez prokuraturę.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam! Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

  • 800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym
  • 800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
  • 116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
  • 116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych
  • 112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia

