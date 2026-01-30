Catherine O'Hara od urodzenia cierpiała na rzadką przypadłość - situs inversus. Co z przyczyną śmierci?

Informacja o śmierci Catherine O'Hary nadeszła wieczorem 30 stycznia. Zagraniczne media (serwis TMZ jako pierwszy) przekazały, że gwiazda produkcji "Kevin sam w domu" i kilkudziesięciu innych filmów oraz seriali ("Sok z żuka", "Lemony Snicket: Seria niefortunnych zdarzeń", "Pan i pani Kiler", "The Last of Us", "Studio", "Schitt’s Creek") zmarła we własnym domu w Los Angeles. Pozostawiła męża, którego poznała na planie "Soku z żuka" w 1987 r., a także dwóch dorosłych synów.

Nie poinformowano, jaka była przyczyna śmierci aktorki. Wiadomo jedynie, że O'Hara odeszła po krótkiej chorobie. Grała aż do końca, a we wrześniu pojawiła się z mężem na gali Emmy. To było jej ostatnie oficjalne wyjście.

Zobacz także: Nie żyje Catherine O'Hara. To ona grała mamę w kultowym filmie "Kevin sam w domu"! Odeszła w wieku 71 lat

Przyczyna śmierci? Nieznana. Ale O'Hara cierpiała na pewną przypadłość

Choć nie zdradzono, co doprowadziło do śmierci doskonałej aktorki, która jeszcze niedawno wydawała się w pełni sił, wiadomo, że Catherine O'Hara urodziła się z niezwykłą, rzadką przypadłością. Mowa o situs inversus. Co to takiego?

Situs inversus (odwrócenie trzewi) to rzadka wada wrodzona polegająca na lustrzanym odbiciu narządów wewnętrznych względem ich normalnego położenia. W tej anomalii serce znajduje się po prawej stronie (dekstrokardia), wątroba po lewej, żołądek po prawej, co często nie daje objawów i jest wykrywane przypadkowo, choć utrudnia diagnostykę. Wyróżnia się situs inversus totalis (wszystkie narządy odwrócone) oraz partialis (częściowe odwrócenie). To nieczęsta anomalia, która zdarza się mniej więcej raz na dziesięć tysięcy urodzeń. Zazwyczaj narządy, choć rozmieszczone w ciele niestandardowo, działają prawidłowo, a pacjenci prowadzą normalne życie.

Jak czytamy na stronie Poradnik Zdrowie:

Do situs inversus dochodzi już w trakcie życia płodowego – z odwróconymi trzewiami przychodzi się po prostu na świat. Zmiana ta spowodowana jest przez mutacje - najczęściej jest ona skutkiem mutacji autosomalnych recesywnych, odnotowano już jednak przypadki, gdzie situs inversus spowodowane było przez mutacje autosomalne dominujące czy sprzężone z chromosomem X.

Zobacz także: Filmowa mama Kevina po 30 latach odtworzyła słynną scenę. Tak dziś wygląda Catherine O’Hara

Wpadki z filmu „Kevin sam w Nowym Jorku”. W tych scenach są błędy! Nawet w tej z Donaldem Trumpem Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.