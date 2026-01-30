Macaulay Culkin pożegnał mamę z filmu "Kevin sam w domu". Zmarła nagle. "Kocham cię. Do zobaczenia"

Nie żyje Catherine O’Hara, aktorka, którą cały świat znał dzięki roli mamy Kevina z kultowego hitu "Kevin sam w domu". Gwiazda odeszła w wieku 71 lat we własnym lokum w Los Angeles. Pozostawiła męża oraz dwóch dorosłych synów. Z partnerem była związana od połowy lat 80. Informacja o śmierci Catherine O’Hary spadła na fanów jak grom z jasnego nieba. Oficjalne źródła nie podały jeszcze przyczyny jej odejścia. Wiadomo tylko, że aktorka zmarła 30 stycznia po krótkiej chorobie.

Niedługo po tym, jak media obiegły smutne wieści, w sieci pożegnał ją filmowy syn - obecnie 45-letni Macaulay Culkin, który 35 lat wcześniej grał Kevina.

Catherine O'Hara nie żyje. Spływają kondolencje. Culkin nie mógł milczeć

Culkin i O'Hara pojawili się razem w pierwszej i drugiej części "Kevina...". Oboje za sprawą filmowej historii o chłopcu, który pozostał sam na święta i jego mamie, która robiła, co mogła, aby wrócić do syna, zyskali ogromną popularność. W wielu domach w Polsce świąteczna komedia to obowiązkowy punkt Wigilii. Dlatego, gdy O'Hara zmarła, Cukin nie mógł milczeć.

Na jego profilu na Instagramie pojawił się wzruszający wpis i zdjęcie będące połączeniem dwóch ujęć - kadru z filmu oraz spotkania gwiazd po wielu latach od premiery "Kevina...".

Mamo. Myślałam, że mamy czas. Chciałem więcej. Chciełam usiąść na krześle obok ciebie. Słyszałem cię. Ale miałem jeszcze tyle do powiedzenia. Kocham cię. Do zobaczenia później - wyznał Macaulay.

Catherine O'Hara - kim była? Gdzie grała?

Catherine O’Hara przyszła na świat 4 marca 1954 roku w Toronto i już w latach 70. zaczęła karierę w show-biznesie, początkowo łącząc pracę aktorską z pracą kelnerki. Przełomem w jej życiu zawodowym były filmy o Kevinie, najpierw "Kevin sam w domu", a potem kontynuacja "Kevin sam w Nowym Jorku", gdzie jako Kate McCallister zdobyła serca milionów widzów na całym świecie.

Choć rola mamy Kevina przyniosła jej największą rozpoznawalność, O’Hara udowodniła, że była aktorką wszechstronną. Wystąpiła w dziesiątkach produkcji - od komedii "Sok z żuka", przez serial "Schitt’s Creek", za który zdobyła prestiżowy Złoty Glob, aż po nowsze projekty jak "Studio". Ostatni raz publicznie aktorka pokazała się jesienią ubiegłego roku podczas gali Emmy.

