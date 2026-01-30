Nie żyje Catherine O'Hara. To ona grała mamę w kultowym filmie "Kevin sam w domu"! Odeszła w wieku 71 lat

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-01-30 19:33

Jak podają zagraniczne media, nie żyje Catherine O'Hara. Aktorka zmarła w wieku 71 lat. To ona wcielała się w Kate McCallister w kultowym, świątecznym filmie "Kevin sam w domu". Grała mamę głównego bohatera, ale można było oglądać ją w kilkudziesięciu innych produkcjach. Ostatnio pojawiła się w "Beetlejuice Beetlejuice" z 2024 r. i serialu "Studio" z zeszłego roku.

Super Express Google News

Nie żyje Catherine O'Hara, aktorka, która miała na koncie wiele świetnych ról, ale w świadomości wielu widzów od lat była przede wszystkim mamą Kevina z filmu "Kevin sam w domu". Gwiazda zmarła w wieku 71 lat. Jako pierwszy informację o śmierci O'Hary podał portal TMZ. 

Legendarna hollywoodzka aktorka odeszła w piątek 30 stycznia - przekazał TMZ. Informację potwierdził w źródłach bliskich aktorce. Przyczyna śmierci nie jest jasna.

Zobacz także: Najlepsze filmy świąteczne według AI. Te przeboje rządzą w Boże Narodzenie. Na liście polski hit

Catherine O'Hara - kim była? Gdzie grała?

Catherine O'Hara przyszła na świat 4 marca 1954 r. w Toronto i na ekranie pojawiała się już w latach 70., rozpoczynając karierę w słynnym komediowym show "Second City" w Kanadzie, co otworzyło jej drzwi do telewizji i filmów. Przełomowa rola w świątecznym hicie "Kevin sam w domu" z 1990 r. przyniosła jej światową sławę, a widzowie pokochali ją za ciepło, humor i wyjątkową postać, która przeszła do historii kina familijnego.

Ale to nie jedyny wielki sukces Catherine! Aktorka pojawiła się także w kultowych filmach i serialach, takich jak "Sok z żuka" czy "Lemony Snicket: Seria niefortunnych zdarzeń", "Pan i pani Kiler", "The Last of Us", oraz użyczała głosu postaciom w animacjach ("Dziki robot", "Między nami żywiołami") i dubbingu. Dla wielu jednak największym triumfem była jej rola Moiry Rose w komediowym serialu "Schitt’s Creek" - ekscentrycznej byłej gwiazdy, która razem z rodziną buduje nowe życie w małym miasteczku. Za tę kreację O’Hara zdobyła uznanie krytyków i prestiżowe nagrody, w tym Złoty Glob za najlepszą aktorkę w serialu komediowym.

Zobacz także: Filmowa mama Kevina po 30 latach odtworzyła słynną scenę. Tak dziś wygląda Catherine O’Hara

Catherine O’Hara podbiła serca widzów, a jej kariera to dziesiątki filmów, seriali i projektów, które uczyniły z niej jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy kina. Dziś większość z nas wciąż kojarzy ją przede wszystkim jako mamę Kevina, ale jej talent i wszechstronność sięgają o wiele dalej.

Zobacz także: "Kevin sam w domu": Co robią gwiazdy kultowego filmu 35 lat po premierze?

Zobacz więcej zdjęć. Nie żyje Brigitte Bardot. Miała 91 lat

Wpadki z filmu „Kevin sam w Nowym Jorku”. W tych scenach są błędy! Nawet w tej z Donaldem Trumpem
Brigitte Bardot
4 zdjęcia
Quiz świąteczne filmy. Nie tylko Kevin sam w domu!
Pytanie 1 z 10
Na początek coś prostego. Jakiego koloru był Grinch?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KEVIN SAM W DOMU
NIE ŻYJE