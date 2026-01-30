Nie żyje Catherine O'Hara. To ona grała mamę w kultowym filmie "Kevin sam w domu"! Odeszła w wieku 71 lat

Nie żyje Catherine O'Hara, aktorka, która miała na koncie wiele świetnych ról, ale w świadomości wielu widzów od lat była przede wszystkim mamą Kevina z filmu "Kevin sam w domu". Gwiazda zmarła w wieku 71 lat. Jako pierwszy informację o śmierci O'Hary podał portal TMZ.

Legendarna hollywoodzka aktorka odeszła w piątek 30 stycznia - przekazał TMZ. Informację potwierdził w źródłach bliskich aktorce. Przyczyna śmierci nie jest jasna.

Catherine O'Hara - kim była? Gdzie grała?

Catherine O'Hara przyszła na świat 4 marca 1954 r. w Toronto i na ekranie pojawiała się już w latach 70., rozpoczynając karierę w słynnym komediowym show "Second City" w Kanadzie, co otworzyło jej drzwi do telewizji i filmów. Przełomowa rola w świątecznym hicie "Kevin sam w domu" z 1990 r. przyniosła jej światową sławę, a widzowie pokochali ją za ciepło, humor i wyjątkową postać, która przeszła do historii kina familijnego.

Ale to nie jedyny wielki sukces Catherine! Aktorka pojawiła się także w kultowych filmach i serialach, takich jak "Sok z żuka" czy "Lemony Snicket: Seria niefortunnych zdarzeń", "Pan i pani Kiler", "The Last of Us", oraz użyczała głosu postaciom w animacjach ("Dziki robot", "Między nami żywiołami") i dubbingu. Dla wielu jednak największym triumfem była jej rola Moiry Rose w komediowym serialu "Schitt’s Creek" - ekscentrycznej byłej gwiazdy, która razem z rodziną buduje nowe życie w małym miasteczku. Za tę kreację O’Hara zdobyła uznanie krytyków i prestiżowe nagrody, w tym Złoty Glob za najlepszą aktorkę w serialu komediowym.

Catherine O’Hara podbiła serca widzów, a jej kariera to dziesiątki filmów, seriali i projektów, które uczyniły z niej jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy kina. Dziś większość z nas wciąż kojarzy ją przede wszystkim jako mamę Kevina, ale jej talent i wszechstronność sięgają o wiele dalej.

