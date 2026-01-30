Karol Nawrocki zobaczył legendę i znów to zrobił! Wszystko się nagrało

Zimowe igrzyska w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo rozpoczną się już 6 lutego. Tydzień przed ich startem odbyło się uroczyste ślubowanie reprezentacji Polski. W siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie jednym z gości był prezydent Karol Nawrocki, który z całych sił trzyma kciuki za sukcesy polskich olimpijczyków. Ale tradycyjna ceremonia przed igrzyskami zgromadziła nie tylko obecne gwiazdy polskiego sportu.

Wśród znamienitych gości był między innymi Wojciech Fortuna - złoty medalista z igrzysk olimpijskich Sapporo 1972, pierwszy polski mistrz zimowych IO. Nawrocki zauważył go już po oficjalnej części, gdy szedł w stronę wyjścia w asyście Radosława Piesiewicza, prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. I to właśnie szef PKOl wskazał prezydentowi stojącego Fortunę.

- Panie Wojciechu, czołem! Historia polskiego olimpizmu - przywitał się z legendą w swoim stylu Nawrocki. Ten wyjątkowy moment uwiecznił Dominik Wardzichowski ze Sport.pl.

- 54 lata już przeleciało, ale wciąż jestem zakochany w tym narciarstwie, dlatego tu jestem. Chcę podziękować panu prezesowi PKOl, że pamiętacie o emerytach - odpowiedział 73-letni mistrz z Sapporo.

Karol Nawrocki wychodząc ze ślubowania olimpijczyków spotkał Wojciecha Fortunę. "Pan jest nieśmiertelny" pic.twitter.com/dGNdhstCxm— Dominik Wardzichowski (@dwardzich22) January 30, 2026

- Pan jest nieśmiertelny, panie Wojciechu - odparł Nawrocki i po tej wymianie uprzejmości skierował się w stronę wyjścia.

Legenda polskich skoków z pewnością liczy na udany występ swoich następców. Przypomnijmy, że igrzyska Mediolan-Cortina 2026 potrwają od 6 do 22 lutego.