Piękna polska olimpijka jedzie na drugie igrzyska olimpijskie. Izabela Marcisz skradła serca kibiców [GALERIA]

Mateusz Sobiecki
2026-01-30 10:23

To na niej spoczywa ciężar bycia liderką polskiej kadry biegaczek. Izabela Marcisz oficjalnie otrzymała powołanie na zimowe igrzyska olimpijskie we Włoszech. Młodzieżowa mistrzyni świata łączy ciężką pracę na treningach z aktywnością w internecie, gdzie pokazuje kulisy swojego życia. Przedstawiamy galerię zdjęć naszej reprezentantki.

  • Izabela Marcisz jedzie na drugie igrzyska olimpijskie w karierze
  • Piękna polska biegaczka narciarska powalczy o pierwsze indywidualne TOP 10 na igrzyskach
  • W 2022 roku w Chinach zajęła szesnaste miejsce. Czy w Mediolanie pójdzie jej lepiej?

Piękna Izabela Marcisz jedzie na igrzyska. To młodzieżowa mistrzyni świata

Odliczanie do zimowych igrzysk olimpijskich we Włoszech weszło w decydującą fazę. W ogłoszonej przez Polski Związek Narciarski kadrze nie mogło zabraknąć Izabeli Marcisz. Biegaczka, często namaszczana na następczynię Justyny Kowalczyk, będzie jedną z twarzy polskiej reprezentacji w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo.

Dla 25-latki pochodzącej z Korczyny to kolejny wielki sprawdzian. Marcisz od lat udowadnia, że drzemie w niej ogromny potencjał – kibice doskonale pamiętają jej tytuł młodzieżowej mistrzyni świata U23. Teraz, bogatsza o doświadczenie z poprzednich igrzysk w Pekinie, chce powalczyć o jak najlepsze lokaty na włoskich trasach, prowadząc kadrę biegaczek, w której znalazły się także m.in. Monika Skinder czy Izabela Marcisz.

Izabela Marcisz
19 zdjęć

Izabela Marcisz zachwyca polskich kibiców

Jednak Izabela Marcisz przyciąga uwagę nie tylko wynikami sportowymi. Polska biegaczka świetnie odnajduje się w świecie mediów społecznościowych, gdzie zgromadziła pokaźne grono fanów. Jej profil na Instagramie śledzą tysiące osób, które dopingują ją zarówno podczas morderczych treningów, jak i w chwilach relaksu.

Sportsmenka chętnie dzieli się zdjęciami z podróży, zgrupowań oraz sesji zdjęciowych, udowadniając, że pod kombinezonem i goglami kryje się naturalna i pewna siebie kobieta. Fani w komentarzach często komplementują jej urodę i styl, podkreślając, że jest jedną z najpiękniejszych polskich olimpijek.

Zobacz galerię zdjęć Izabeli Marcisz – naszej nadziei na dobre wyniki w Mediolanie!

Izabela Marcisz
22 zdjęcia
