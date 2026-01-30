Piękna polska olimpijka jedzie na drugie igrzyska olimpijskie. Izabela Marcisz skradła serca kibiców [GALERIA]

Izabela Marcisz jedzie na drugie igrzyska olimpijskie w karierze

Piękna polska biegaczka narciarska powalczy o pierwsze indywidualne TOP 10 na igrzyskach

W 2022 roku w Chinach zajęła szesnaste miejsce. Czy w Mediolanie pójdzie jej lepiej?

Piękna Izabela Marcisz jedzie na igrzyska. To młodzieżowa mistrzyni świata

Odliczanie do zimowych igrzysk olimpijskich we Włoszech weszło w decydującą fazę. W ogłoszonej przez Polski Związek Narciarski kadrze nie mogło zabraknąć Izabeli Marcisz. Biegaczka, często namaszczana na następczynię Justyny Kowalczyk, będzie jedną z twarzy polskiej reprezentacji w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo.

Dla 25-latki pochodzącej z Korczyny to kolejny wielki sprawdzian. Marcisz od lat udowadnia, że drzemie w niej ogromny potencjał – kibice doskonale pamiętają jej tytuł młodzieżowej mistrzyni świata U23. Teraz, bogatsza o doświadczenie z poprzednich igrzysk w Pekinie, chce powalczyć o jak najlepsze lokaty na włoskich trasach, prowadząc kadrę biegaczek, w której znalazły się także m.in. Monika Skinder czy Izabela Marcisz.

Izabela Marcisz zachwyca polskich kibiców

Jednak Izabela Marcisz przyciąga uwagę nie tylko wynikami sportowymi. Polska biegaczka świetnie odnajduje się w świecie mediów społecznościowych, gdzie zgromadziła pokaźne grono fanów. Jej profil na Instagramie śledzą tysiące osób, które dopingują ją zarówno podczas morderczych treningów, jak i w chwilach relaksu.

Sportsmenka chętnie dzieli się zdjęciami z podróży, zgrupowań oraz sesji zdjęciowych, udowadniając, że pod kombinezonem i goglami kryje się naturalna i pewna siebie kobieta. Fani w komentarzach często komplementują jej urodę i styl, podkreślając, że jest jedną z najpiękniejszych polskich olimpijek.

