Półfinalistka Australian Open nie miała oporów przed aparatem. Ta sesja Eliny Switoliny rozgrzewa do dziś

2026-01-29 14:31

Jest największym objawieniem Australian Open 2026 w turnieju kobiet. Ukrainka Elina Switolina po spektakularnych zwycięstwach z Mirrą Andriejewą i Coco Gauff doszła do półfinału i dopiero w nim uległa Arynie Sabalence. Po AO wróci do najlepszej 10 rankingu WTA! Przypomniała się kibicom z najlepszej strony, a my przypominamy jej gorącą sesję sprzed lat. Te zdjęcia Switoliny do dziś wywołują zachwyt u jej fanów! Zobacz więcej w naszej galerii.

Australian Open 2026 ma swoją wielką, niespodziewaną bohaterkę. Jest nią Elina Switolina, która w spektakularnym stylu powróciła do ścisłej czołówki światowego tenisa. 31-letnia Ukrainka, skazywana przez niektórych na powolny zmierzch kariery, udowodniła, że jej wola walki i talent wciąż pozwalają na walkę o najwyższe cele. Była trzecia rakieta świata dotarła do półfinału, efektownie pokonując po drodze zawodniczki rozstawione z czołowej "10" - Mirrę Andriejewą (nr 8) i Coco Gauff (nr 3). W walce o finał zatrzymała ją dopiero liderka rankingu WTA - Aryna Sabalenka. Białorusinka wygrała w półfinale 6:2, 6:3, ale Switolina i tak zapewniła sobie powrót do TOP10 światowego rankingu po AO!

Elina Switolina w wyjątkowej sesji

Ukraińska tenisistka przypomniała o sobie kibicom z najlepszej strony, ale fani doskonale wiedzą, że zachwyca nie tylko na korcie. Warto przypomnieć chociażby jej gorącą sesję zdjęciową dla magazynu "XXL" sprzed kilku lat. Odważne kadry, na których prezentowała swoje wysportowane ciało niemal w pełnej krasie, wywołały wówczas ogromne poruszenie. Do dziś te fotografie rozpalają wyobraźnię fanów i są dowodem na jej niezwykłą pewność siebie. Elina Switolina znów udowodniła, że jest gwiazdą kompletną!

A jej wyniki budzą jeszcze większe uznanie, gdy weźmie się pod uwagę jej przerwę macierzyńską. W maju 2022 roku Switolina zawiesiła karierę i poinformowała, że jest w ciąży z obecnym mężem - Gaelem Monfilsem. Jedna z najgłośniejszych tenisowych par doczekała się narodzin dziecka w październiku 2022. Już kilka miesięcy później Ukrainka wróciła na korty i doszła m.in. do ćwierćfinału Roland Garros oraz półfinału Wimbledonu 2023! Teraz wraca na dobre do grona 10 najlepszych tenisistek świata. Efektowne zdjęcia Eliny Switoliny znajdziesz w powyższej galerii.

