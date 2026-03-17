Feministka i gwiazda freak-fightów właśnie pokazała się w ciąży na gali! Tak teraz wygląda Maja Staśko

Aktywistka i była zawodniczka MMA Maja Staśko pojawiła się w ciąży na gali "Superbohaterka Wysokich Obcasów 2025".

Staśko, znana z walk we freak-fightach i aktywności feministycznej, wygrała dwie walki w organizacji High League.

Feministka relacjonuje przebieg ciąży w mediach społecznościowych i zapowiedziała również, że niedługo weźmie ślub.

Maja Staśko to postać bardzo popularna w mediach społecznościowych. Aktywistka znana jest z tego, że wprost mówi to, co myśli, nie zważając na to, czy jej wypowiedzi się komuś podobają, czy nie. Fani frikowych gal MMA z kolei kojarzą Maję Staśko z dwóch walk, które stoczyła w nieistniejącej już organizacji High League. Feministka w klatce udowodniła, że ma talent do sportów walki. Oba starcia pewnie wygrała (z Ewą "Mrs. Honey" Wyszatycką i z Marią "Maszę" Graczykowską), ale więcej w oktagonie się nie pojawiła. Na dodatek ostro krytykowała freak-fighty. Zanim Maja Staśko rozpoczęła przygodę z walkami na galach MMA, przez lata trenowała gimnastykę artystyczną. Jeszcze przed debiutem w oktagonie, rozmawiała z dziennikarzami "Super Expressu" w programie "Politycy od kuchni".

Na razie uczę się, w jaki sposób się bronić i w jaki sposób atakować. To jest dla mnie coś zupełnie nowego, bo ja latami trenowałam gimnastykę artystyczną i tam miałam wszystko wyprostowane, a tu jest zgarbiona sylwetka i zupełnie inny sposób działania

- mówiła feministka, która obecnie przygotowuje się do roli matki. Swoim fanom zrobiła jednak niespodziankę, pojawiając się w ciąży na gali "Superbohaterka Wysokich Obcasów 2025".

Maja Staśko w ciąży. Feministka weźmie też ślub

Była freakfighterka przebieg swojej ciąży na bieżąco relacjonuje w mediach społecznościowych. Maja Staśko jest przy tym bardzo podekscytowana.

Cały brzuch chodzi mi od ruchów i kopniaków - i to najpiękniejsze doświadczenie w moim życiu. Nie spodziewałam się, że to aż tak niesamowite! Z jednej strony chcę, by ten czas nigdy się nie kończył, z drugiej - tak bardzo chciałabym już trzymać w rękach maleństwo

- napisała niedawno na platformie X. Ciąża to nie koniec dobrych wiadomości od Mai Staśko. Feministka poinformowała też, że niebawem zmieni stan cywilny. Zdradziła to, reagując na zaczepki internautów zarzucających jej hipokryzję ("feministka w ciąży" itp.).

A to nie koniec mojej hipokryzji - niedługo biorę ślub z ukochanym mężczyzną!

- pochwaliła się Maja Staśko.

