Jurorki "Tańca z Gwiazdami" rozpływają się w ramionach Gamou Falla. Iwona Pavlović zaliczyła wpadkę!

"Taniec z Gwiazdami": Gamou Fall faworytem do wygranej

Osiemnasta edycja "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" doczekała się wielkiego finału. Po raz pierwszy w historii polskiej edycji o Kryształową Kulę walczyły aż cztery pary! Decyzją widzów w ostatnim odcinku zameldowali się Sebastian Fabijański i Julia Suryś oraz Gamou Fall i Hanna Żudziewicz. Z kolei jurorzy lekko nagięli regulamin i zaprosili z dogrywki do finału dwie pary - Paulinę Gałązkę i Michała Bartkiewicza oraz Magdalenę Boczarską i Jacka Jeschke. Każda z par prezentowała naprawdę wysoki poziom, a wybór tylko jednej był bardzo trudny.

Już po pierwszych odcinkach niespodziewanym faworytem do wygranej tego sezonu został Gamou Fall, któremu na parkiecie towarzyszy Hanna Żudziewicz. Mimo że początkowo należał do grona najmniej rozpoznawalnych twarzy, to jego pozytywne usposobienie i świetne wyczucie rytmu błyskawicznie zaskarbiły mu miłość publiczności. Ale nie tylko widzowie są zachwyceni jego postępem.

Zobacz również: Tłum znanych twarzy na finale "Tańca z Gwiazdami". Julia Wieniawa odkryła umięśniony brzuch!

"Taniec z Gwiazdami": Iwona Pavlović i Ewa Kasprzyk w ramionach Gamou Falla

Niemal od pierwszego odcinka komplementują go również jurorzy "Tańca z Gwiazdami", którzy chętnie nagradzali go najwyższymi notami. Jego pierwszy finałowy taniec kolejny raz wywołał salwę oklasków. Iwona Pavlović, Ewa Kasprzyk, Rafał Maserak, Tomasz Wygoda byli oczarowani.

Ja nie wiem, co ja mam powiedzieć. [...] Brawo! - stwierdziła Kasprzyk. Słów zabrakło również jej koleżance zza jurorskiego stołu.

Ewa Kasprzyk niespodziewanie poprosiła młodszego kolegę po fachu o potrzymanie jej w ramie! Nieco zaskoczony Fall zaprosił gwiazdę do tańca, a ta nie kryła zachwytu. Takiej okazji nie mogła przegapić i Iwona Pavlović, którą Gamou również wziął w ramiona. Ich wspólny taniec nie trwał za długo bowiem jurorka... zaplątała się we własnej sukni. Elegancka kreacja, choć piękna, to nie nadawała się na parkiet. W pewnym momencie obcas Pavlović zaplątał się w materiale.

Zobacz również: Pavlović jak czarna bogini, Sykut-Jeżyna w miedzianych cekinach, a Kasprzyk? Na finale "Tańca z Gwiazdami" było co oglądać!

37

Sonda Kto wygra 18. edycję Tańca z Gwiazdami - finał? Gamou Fall Magdalena Boczarska Sebastian Fabijański Paulina Gałązka