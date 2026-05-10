Kucharz prezydenta przed laty występował w telewizji! W programie kulinarnym rywalizował z obecną gwiazdą TVP i "Pytania na śniadanie"!

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-05-10 19:30

Od września zeszłego roku kuchnią w Pałacu Prezydenckim rządzi Łukasz Miecznikowski. To kucharz prezydenta, ale też jego znajomy z sali klubu bokserskiego. Nie wszyscy wiedzą, że Miecznikowski ponad 10 lat temu brał udział w kulinarnym show, a co więcej, rywalizował w nim ze znaną obecnie z anteny TVP i programu "Pytanie na śniadanie" szefową kuchni, Adrianą Marczewską!

Kucharz prezydneta Nawrockiego przed laty występował w telewizji! W programie kulinarnym rywalizował z obecną gwiazdą TVP
Top Chef 4, Łukasz Miecznikowski Kucharz prezydneta Nawrockiego przed laty występował w telewizji! Kucharz prezydneta Nawrockiego przed laty występował w telewizji! Adrianna Marczewska z restauracji WuWu
Galeria zdjęć 16

Łukasz Miecznikowski to prezydencki kucharz. Do Pałacu Prezydenckiego trafił we wrześniu 2025 roku i objął stanowisko szefa kuchni prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Co ciekawe, zna on Karola Nawrockiego o wiele dłużej. Panowie poznali się na sali bokserskiej! Miecznikowski trenował boks, a jednym z jego trenerów był Waldemar Nawrocki, czyli prywatnie wujek prezydenta. Zdobył nawet tytuł mistrza juniorów w tej dziedzinie sportu.

Miecznikowski jednak nie wybrał sportowej kariery, ale poszedł drogą gastronomii. Kim jest? Pochodzi z Trójmiasta i przez długi czas był z nim związany. Pełnił funkcję szefa kuchni w Hotelu Mercure Gdańsk Stare Miasto, kierował też kuchnią w Leśnym Dworze w Sulęczynie, był głównym szefem kuchni wszystkich restauracji Chleb i Wino

Przeczytaj także:
Kulisy pracy kucharza Karola Nawrockiego! Specjalna dieta dla prezydenta i leka…

W 2015 roku brał udział w 4. edycji programu kulinarnego "Top Chef". Miał wtedy 33 lata i pracował wówczas jako szef kuchni w restauracji Lalo w Ostródzie. Pierwsze zawodowe kroki stawiał w klubokawiarni SOHO w Sopocie. Przez 8 lat kierował kuchnią w Hotelu Wolne Miasto. Przedstawiono go jako tego, który specjalizuje się w kuchni polskiej, a w wolnych chwilach lubi książki fantasy.

Pewnie niewiele osób pamięta, że w tej samej edycji programu "Top Chef" brała udział inna znana dziś miłośniczka gotowania i ekspertka w tej dziedzinie, czyli Adriana Marczewska. Można ją kojarzyć z programów TVP. To bardzo utalentowana osoba, ponieważ szefową kuchni została mając tylko 23 lata. Jest właścicielką firmy cateringowej i pasjonatką podróży kulinarnych. Prowadzi także warsztaty poświęcone sztuce kulinarnej. Swego czasu zaangażowała się w warszawski projekt WuWu w Koneserze, podaje HorecaTrends.pl. Oprócz uczestnictwa w programie "Top Chef", była prowadzącą program "Ślinotok" w Kuchnia+.

Wystąpiła także w show TVP "Gotowi do gotowania. Start!". Często gości też w kuchni "Pytania na śniadanie", gdzie poleca ciekawe przepisy. Kilka lat temu prowadziła też program podróżniczo-kulinarny "Smaki świata" w TVP, ponieważ Marczewska łączy pasję do gotowania z miłością do odkrywania nowych miejsc, kultur i smaków. Wydała też książkę "Masło. Kulinarny odpowiednik miłości". 

Kucharz prezydneta Nawrockiego przed laty występował w telewizji! W programie kulinarnym rywalizował z obecną gwiazdą TVP
Galeria zdjęć 16
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki