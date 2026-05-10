Kucharz prezydenta przed laty występował w telewizji! W programie kulinarnym rywalizował z obecną gwiazdą TVP i "Pytania na śniadanie"!

Łukasz Miecznikowski to prezydencki kucharz. Do Pałacu Prezydenckiego trafił we wrześniu 2025 roku i objął stanowisko szefa kuchni prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Co ciekawe, zna on Karola Nawrockiego o wiele dłużej. Panowie poznali się na sali bokserskiej! Miecznikowski trenował boks, a jednym z jego trenerów był Waldemar Nawrocki, czyli prywatnie wujek prezydenta. Zdobył nawet tytuł mistrza juniorów w tej dziedzinie sportu.

Miecznikowski jednak nie wybrał sportowej kariery, ale poszedł drogą gastronomii. Kim jest? Pochodzi z Trójmiasta i przez długi czas był z nim związany. Pełnił funkcję szefa kuchni w Hotelu Mercure Gdańsk Stare Miasto, kierował też kuchnią w Leśnym Dworze w Sulęczynie, był głównym szefem kuchni wszystkich restauracji Chleb i Wino

W 2015 roku brał udział w 4. edycji programu kulinarnego "Top Chef". Miał wtedy 33 lata i pracował wówczas jako szef kuchni w restauracji Lalo w Ostródzie. Pierwsze zawodowe kroki stawiał w klubokawiarni SOHO w Sopocie. Przez 8 lat kierował kuchnią w Hotelu Wolne Miasto. Przedstawiono go jako tego, który specjalizuje się w kuchni polskiej, a w wolnych chwilach lubi książki fantasy.

Pewnie niewiele osób pamięta, że w tej samej edycji programu "Top Chef" brała udział inna znana dziś miłośniczka gotowania i ekspertka w tej dziedzinie, czyli Adriana Marczewska. Można ją kojarzyć z programów TVP. To bardzo utalentowana osoba, ponieważ szefową kuchni została mając tylko 23 lata. Jest właścicielką firmy cateringowej i pasjonatką podróży kulinarnych. Prowadzi także warsztaty poświęcone sztuce kulinarnej. Swego czasu zaangażowała się w warszawski projekt WuWu w Koneserze, podaje HorecaTrends.pl. Oprócz uczestnictwa w programie "Top Chef", była prowadzącą program "Ślinotok" w Kuchnia+.

Wystąpiła także w show TVP "Gotowi do gotowania. Start!". Często gości też w kuchni "Pytania na śniadanie", gdzie poleca ciekawe przepisy. Kilka lat temu prowadziła też program podróżniczo-kulinarny "Smaki świata" w TVP, ponieważ Marczewska łączy pasję do gotowania z miłością do odkrywania nowych miejsc, kultur i smaków. Wydała też książkę "Masło. Kulinarny odpowiednik miłości".