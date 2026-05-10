Bóbr szedł środkiem drogi! Policjanci ruszyli do akcji

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-05-10 18:07

Bobrze, gdzieś ty zawędrował?! Dorodny futrzak z niewiadomych powodów postanowił opuścić ostępy i żeremia i ruszył na jezdnię w okolicach Brochowa. W ciemnościach trudno było w porę wypatrzyć niespodziewanego gościa na środku ulicy. Bóbr miał szczęście - trafił na sochaczewskich policjantów, którzy nie pozostali obojętni na los zdezorientowanego zwierzaka. Postanowili dla jego dobra skutecznie zgonić go z drogi w zarośla.

bóbr Brochów

i

Autor: Policja/ Materiały prasowe

Dorodny bóbr spacerował środkiem jezdni w gminie Brochów. Policjanci pomogli mu wrócić w krzaki

Środek ciemnej jezdni to nie jest bezpieczne miejsce dla bobra! Taki właśnie zwierzak postanowił opuścić ostępy i żeremia i ruszył na jezdnię w okolicach Brochowa. W ciemnościach trudno było w porę wypatrzyć niespodziewanego gościa na środku ulicy. Bóbr miał szczęście - trafił na patrol sochaczewskich policjantów, którzy nie pozostali obojętni na los zdezorientowanego zwierzaka. Postanowili dla jego dobra skutecznie zgonić go z drogi w zarośla. "Nocne patrole potrafią zaskoczyć — ale taki „pieszy” to już prawdziwy hit. Dzielnicowy z gminy Brochów wraz z kolegą natknęli się na… sporego bobra, który utknął na środku drogi. Zwierzak był wyraźnie zagubiony, a jego obecność na asfalcie stanowiła ogromne zagrożenie zarówno dla niego, jak i dla kierowców" - piszą mazowieccy funkcjonariusze na Facebooku.

"Bóbr ruszył dalej w kierunku Bzury, a funkcjonariuszom została pamiątkowa historia i nagranie z interwencji"

Na filmie, który udostępnili, widać bobra oświetlonego światłem latarki i słychać policjanta, który przemawia do stworzenia, chcąc wyperswadować mu nocne spacery środkiem drogi. "Policjanci zabezpieczyli miejsce i z cierpliwością „odprowadzili” futrzastego wędrowca w stronę bezpiecznych zarośli. Bóbr ruszył dalej w kierunku Bzury, a funkcjonariuszom została pamiątkowa historia i nagranie z interwencji" - czytamy w opisie filmu. Policjanci przypominają, by uważać na dzikie zwierzęta na drogach, a żółty trójkątny znak z jeleniem powinien skłaniać nas do zdjęcia nogi z gazu i jeszcze bardziej ostrożnego obserwowania pobocza. 

Sonda
Czy bobry powinny być pod ochroną?
QUIZ. Co wiesz o Puszczy Kampinoskiej?
Pytanie 1 z 10
Czym jest Zamczysko?
Bóbr nielegalnie przekroczył granicę
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BÓBR
SOCHACZEW