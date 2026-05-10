Tragiczna śmierć 18-latka w Płocku. Zginął podczas zawodów na Wiśle. Nowe informacje

Alicja Franczuk
PAP
2026-05-10 16:25

Wieści o tragicznej śmierci 18-letniego zawodnika Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych gruchnęła jak grom z jasnego nieba w sobotnie popołudnie, 9 maja. Młody mężczyzna zginął po zderzeniu się dwóch skuterów podczas pierwszej rundy zawodów. Dzień po tragedii prokuratura zapowiedziała wszczęcie śledztwa. Co już wiadomo w tej sprawie?

Płock. Śmierć 18-latka podczas zawodów na Wiśle

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w sobotę, 9 maja, w rejonie molo w Płocku. Tego dnia na Wiśle rozgrywała się I Runda Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych - Runda Mistrzostw Mazowsza w klasie stockbox.

- Przed godz. 14:00, podczas Pierwszej Rundy Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych odbywających się na Wiśle w Płocku, doszło do tragicznego w skutkach wypadku. W trakcie zawodów zderzyły się dwa skutery wodne. Na miejsce skierowano służby ratunkowe, w tym śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pomimo podjętej reanimacji życia jednego ze sterników niestety nie udało się uratować - przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych Komenda Miejska Policji w Płocku.

Zawody przerwano. Zmarły sternik miał zaledwie 18 lat i pochodził z Dolnego Śląska. Jak przekazał dzień po tragedii w rozmowie z PAP prokurator Bartosz Maliszewski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Płocku, sternik drugiego skutera, 54-latek, przeżył, był trzeźwy, ale pobrana została od niego krew do dalszych badań.

- Oba skutery zostały zabezpieczone do szczegółowych oględzin. Zabezpieczono także kombinezon i kask ofiary wypadku. Sekcja zwłok 18-latka planowana jest wstępnie na przyszły tydzień - zaznaczył rzecznik płockiej Prokuratury Okręgowej.

Będzie śledztwo prokuratury

Prok. Maliszewski w niedzielnej rozmowie z PAP zapowiedział, że w związku ze zdarzeniem zostanie wszczęte śledztwo, najprawdopodobniej z art. 160 Kodeksu karnego, który dotyczy narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, przy czym postępowanie obejmować ma także art. 155, który mówi o nieumyślnym spowodowaniu śmierci. Postępowanie formalnie zostanie wszczęte w poniedziałek.

Jak zaznaczył, już tuż po tragicznym zdarzeniu wykonano wiele istotnych czynności dowodowych, w tym przeprowadzono oględziny trasy zawodów, którą poruszały się skutery.

- Przesłuchanych zostało także kilkunastu świadków, w tym wszyscy uczestnicy przejazdu, podczas którego doszło do zderzenia skuterów. W sumie to 12 osób, a także kilku sędziów. Czynności te zostały przeprowadzone od razu, ponieważ są to osoby z całej Polski, jak również z zagranicy - podkreślił prokurator Maliszewski.

Rzecznik płockiej Prokuratury Okręgowej wspomniał jednocześnie, iż w ramach czynności prowadzonych jeszcze przed formalnym wszczęciem śledztwa, oprócz pierwszych zeznań świadków, zebrano też wiele innych, ważnych materiałów dowodowych - to m.in. dokumentacja zawodów, określająca ich regulamin oraz to, w jaki sposób uczestnicy zawodów mieli się poruszać skuterami, a także nagrania filmowe, w tym wykonane z dronów.

Kto organizował zawody w Płocku?

Organizatorem I Rundy Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych - Runda Mistrzostw Mazowsza w klasie stockbox byli Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego oraz Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Płocku. Śledztwo, dotyczące śmiertelnego wypadku w trakcie tych zawodów prowadzić ma płocka Prokuratura Rejonowa.

