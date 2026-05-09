Tragedia podczas Mistrzostw Polski. Zderzyły się dwa skutery wodne. Nie żyje 18-latek

Płock. Tragiczny wypadek podczas Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych

Tragiczne wieści przekazała Komenda Miejska Policji w Płocku. - Dziś przed godz. 14:00, podczas Pierwszej Rundy Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych odbywających się na Wiśle w Płocku, doszło do tragicznego w skutkach wypadku. W trakcie zawodów zderzyły się dwa skutery wodne. Na miejsce skierowano służby ratunkowe, w tym śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pomimo podjętej reanimacji życia jednego ze sterników niestety nie udało się uratować - przekazali mundurowi.

Podkom. Monika Jakubowska, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Płocku, w rozmowie z "Super Expresem" uściśliła, że zmarły sternik to zaledwie 18-letni mieszkaniec województwa dolnośląskiego.

Z powodu tragicznego wypadku zawody zostały przerwane. Na miejscu pracują służby. Policja pod nadzorem prokuratora będzie wyjaśniała szczegółowe przyczyny i okoliczności zdarzenia.

Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych rozgrywane były na Wiśle w rejonie płockiego molo. W sobotę, 9 maja, od godz. 10 odbywała się pierwsza runda, która rozpoczynała tegoroczną rywalizację o medale. Jak zapowiadali organizatorzy, w Płocku rywalizować mieli zawodnicy z całego kraju, a wyścigi odbywały się w kilku klasach - zarówno na skuterach stojących, jak i siedzących.