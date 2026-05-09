Poruszające wyznanie Wolańskiego o Agnieszce Maciąg. Szokujące, co powiedział w dniu jej urodzin

Te słowa Roberta Wolańskiego poruszyły tysiące ludzi. Piękne wyznanie!

Od odejścia Agnieszki Maciąg minęło już trochę czasu, jednak dla Roberta Wolańskiego rana nadal pozostaje bardzo świeża. Znany fotograf rzadko mówi publicznie o prywatnych emocjach, dlatego jego ostatnia rozmowa w programie śniadaniowym TVN wywołała ogromne poruszenie. W dniu urodzin ukochanej zdecydował się wrócić pamięcią do wspólnych chwil i opowiedzieć o tym, jak dziś wygląda jego codzienność bez Agnieszki. Widzowie nie mieli wątpliwości, że każde wypowiedziane przez niego zdanie było pełne szczerości i ogromnej tęsknoty.

Nie wyobrażałem sobie inaczej, to jest po prostu dzień jej urodzin. I śmiałem się zawsze, że dzień urodzin Agnieszki, to było święto narodowe. Zresztą z tym zawsze zatrzymywaliśmy nasze życie i przez wiele lat spontanicznie wyjeżdżaliśmy tych dniach - gdziekolwiek. Czasami robiłem jej niespodzianki, których nienawidziła. Czasami wsiadaliśmy w samochód i jechaliśmy gdzieś... To był jej ulubiony miesiąc na pewno, ale nie ze względu na urodziny, tylko na początek życia. To wszystko wszędzie kwitło - mówił ukochany mąż Agnieszki w "DDTVN".

Poruszające wyznanie Wolańskiego o Agnieszce Maciąg. Co to była za miłość!

Robert Wolański i Agnieszka Maciąg przez lata tworzyli jedną z najbardziej lubianych par polskiego show-biznesu. Unikali skandali i medialnego rozgłosu, skupiając się przede wszystkim na rodzinie, pracy oraz wspólnych pasjach. Ich relacja dla wielu była symbolem prawdziwego partnerstwa i wyjątkowej więzi.

Podczas rozmowy w "Dzień Dobry TVN" fotograf w dniu jej urodzin wrócił wspomnieniami do relacji z Agnieszką. Przyznał, że takie momenty są szczególnie trudne, ponieważ najmocniej przypominają mu o pustce, jaka pojawiła się po jej odejściu. Wolański nie ukrywał, że nadal często myśli o Agnieszce i w wielu sytuacjach czuje jej obecność.

Byłem przekonany, że to jest miejsce, gdzie będziemy razem do końca, gdzie się zestarzejemy i tak, jest zbyt wiele wspomnień, jest to bolesne - codziennie. Więc wydaje mi się, że odejdziemy stąd, w którymś momencie, prędzej czy później - mówi Wolański w śniadaniówce.

Opowiadał także o codziennych rytuałach, które przez lata były nieodłączną częścią ich życia. Jak wyznał, niektóre miejsca w domu czy zwykłe drobiazgi wciąż przywołują wspomnienia wspólnie spędzonych chwil. Fotograf podkreślił, że mimo ogromnego bólu stara się pielęgnować pamięć o ukochanej i zachować w sercu wszystko to, co razem przeżyli.

W trakcie rozmowy nie zabrakło również refleksji na temat miłości i przemijania. Robert Wolański mówił spokojnie, ale emocje było słychać niemal w każdym zdaniu. Autentyczność jego słów i ogromne uczucie, którym nadal darzy Agnieszkę biło z ekranu.

Rzeczywiście w momencie, kiedy zaczęliśmy chemioterapię, kiedy efekty tej chemioterapii fizycznie były już widoczne. I to było dla niej najgorszy, chyba najcięższy moment. Wtedy wielokrotnie płakała i już nawet tego nie ukrywała. Byliśmy w tym razem. Ale wcześniej była pełna energii, w ogóle już była samodzielna. Jeździła samochodem przez wiele, wiele miesięcy z tymi wszystkimi sytuacjami, które były do niej podpięte, z lekami i tak dalej - mówił Wolański.

W programie poruszony został również temat dzieci Agnieszki i Roberta. Wolański wspomniał, że stara się by, jak najlepiej przeszły żałobę.

Wiesz, Michał jest osobą dorosłą i zupełnie niezależną, ale bardzo cierpi. Przeżywa to ogromnie. Był z nami w szpitalu w ostatnich dniach. Myślę, że nie do końca wszystko jeszcze my rozumiemy, czy dojdzie to do nas bardziej, zwłaszcza do Michała i zwłaszcza do Heleny. Helena bardzo dobrze jest w tym razie, można powiedzieć. Tym bardziej, że przypominałem sobie moment mojego życia bardzo podobny, bo straciłem mamę w wieku 10 lat, praktycznie w ten sam sposób. W głowie miałem tylko to, jak odbierze to 13-letni umysł i 13-letnie serca. Wydaje mi się, że rozmawialiśmy o tym wystarczająco dużo, bo nie chciałem jej postawić w takiej sytuacji, jak postawiono mnie, że odsunięto mnie od wszystkiego, o nic nie pytano - mówił w programie Wolański.

Internauci natychmiast zareagowali na fragmenty wywiadu publikowane w sieci. W komentarzach pojawiły się setki wiadomości pełnych wsparcia oraz wzruszenia. Wiele osób pisało, że historia miłości Roberta Wolańskiego i Agnieszki Maciąg od lat była dla nich wyjątkowa i inspirująca. Nie brakowało także wpisów podkreślających, że pamięć o modelce i pisarce wciąż pozostaje żywa.

Agnieszka Maciąg przez lata była jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego show-biznesu. Spełniała się jako modelka, autorka książek i promotorka świadomego stylu życia. Dla wielu kobiet stała się symbolem harmonii i duchowego spokoju. Jej śmierć była ogromnym ciosem zarówno dla bliskich, jak i fanów.

