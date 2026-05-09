Filip Chajzer PRZERYWA MILCZENIE! Tak poznał 19-letnią Biankę. Padły mocne słowa o jej matce

Gorąco wokół Chajzera i 19-letniej Bianki! Prezenter komentuje rodzinny konflikt

Ostatnie dni dla Filipa Chajzera były wyjątkowo intensywne. Wszystko przez wydarzenia, które rozegrały się podczas promocji jego książki. To właśnie wtedy doszło do napiętej sytuacji między dziennikarzem, jego ukochaną oraz jej mamą. Zdjęcia i nagrania błyskawicznie trafiły do internetu, a temat zaczął żyć własnym życiem. Teraz głos w sprawie zabrał sam Chajzer.

W jednym z najnowszych wywiadów prezenter przyznał, że ogromne zainteresowanie jego życiem prywatnym mocno go zaskoczyło. Jak podkreślił, nie spodziewał się, że rozmowy o jego książce zejdą na dalszy plan, a media skupią się niemal wyłącznie na jego nowym związku.

Chajzer zdradził także kulisy poznania Bianki. Ich pierwsze spotkanie miało miejsce podczas pracy nad podcastem. Młoda producentka od razu przykuła jego uwagę. Dziennikarz nie ukrywa, że szybko postanowił zdobyć do niej kontakt. Później okazało się, że mieszkają niedaleko siebie, co sprawiło, że zaczęli częściej się spotykać. Zwykłe rozmowy i wspólne wyjścia przerodziły się z czasem w bliższą relację.

Absolutnie, jestem tak nudny, ale tak nudny do bólu, a wręcz przewidywalny, że nigdy nie sądziłem, że pisząc nawet tak trudną książkę, nie będę opowiadać o tej książce, tylko o sytuacji prywatnej. I jestem naprawdę wręcz zszokowany (...) Jakby ci o tym powiedzieć, żeby nie zrobić krzywdy osobie prywatnej, którą jest moja sympatia... Musiałbym powiedzieć tak od początku. Jestem tak skrępowany tym strasznie. Poznałem moją dziewczynę, kiedy nagrywałem mój pierwszy podcast. Ona jest producentką podcastów (...). Wchodząc do studia od razu zapytałem: "Kto to jest?" i poprosiłem o numer. No i dostałem. Bo tak to się dzieje w życiu. Tak się dzieje u ludzi. Nie jest to dla mnie nic zaskakującego. Potem się okazało, że mieszkamy blisko siebie, że jesteśmy sąsiadami... Poszliśmy na kolację, tak robią ludzie - mówił Filip portalowi Kozaczek.pl.

Największe kontrowersje wywołał jednak konflikt z mamą 19-latki. Filip stanowczo zaprzeczył doniesieniom sugerującym, że jego partnerka została odizolowana od bliskich. Wręcz przeciwnie Bianka utrzymuje regularny kontakt z rodziną. Jednocześnie zaznaczył, że nie chce publicznie komentować ich prywatnych spraw ani wdawać się w rodzinne konflikty. Według niego sytuacja z wtorkowego wieczoru była niespodziewana i niepotrzebnie została rozdmuchana przez media.

Ta sytuacja z wtorku była bardzo zaskakująca, bo to, co ja wiem... To nie jest to, co mówiła ta pani. Wiem, że ma stały kontakt z Bianką, ale nie chcę wchodzić w sytuację rodzinną, bo też nie muszę jej znać, tak? Nie chciałbym o niej opowiadać. Zostałem wciągnięty do tej gry i czuję się troszeczkę wykorzystany w tym. A nikomu nie chciałem i nie zrobiłem żadnej krzywdy - wyznał Chajzer w rozmowie z Kozaczkiem.

Prezenter przyznał również, że najbardziej imponuje mu zachowanie ukochanej w całym zamieszaniu. Pomimo ogromnej presji i zainteresowania ze strony portali plotkarskich Bianka ma zachowywać spokój i dystans. Chajzer wyznał nawet, że docenił jej wsparcie do tego stopnia, iż umieścił specjalną dedykację w swojej książce.

To już się stało. Mleko zostało wylane, ale podziwiam jej siłę. Na samym końcu mojej książki jest dedykacja: "Biance za to, że po przeczytaniu tej książki mnie nie zghostowałaś, a mogłaś". Więc naprawdę podziwiam siłę - przyznał na koniec Chajzer.

