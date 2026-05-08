Filip Chajzer stracił głowę dla 20-latki! Choć krótko się znają, już przedstawił ją rodzinie. Ojciec ujawnia szczegóły

Filip Chajzer zabrał ukochaną na premierę książki

We wtorek, 5 maja 2026 roku, odbyła się premiera książki Filipa Chajzera - "Szczęście na kreskę". Niespodziewanie na wydarzeniu była obecna tajemnicza, młoda dziewczyna, która towarzyszyła dziennikarzowi. Początkowo trzymała się na uboczu. Dopiero po zakończeniu spotkania autorskiego, rzuciła mu się na szyję, by pogratulować udanej promocji książki. Jasnowłosa piękność, otrzymała od Chajzera bukiet kwiatów, po czym razem opuścili lokal i wsiedli do jednego samochodu.

Stracił głowę dla 20-latki

Jak dowiedział się "Super Express", dziewczyna która ma na imię Bianka, ma 20 lat i skradła serce Filipa Chajzera. Jak udało nam się dowiedzieć, poznali się dwa miesiące temu i od razu poczuli do siebie miętę.

Bianka pomagała Filipowi przy jego autorskim programie "Filip Chajzer Podcast". Od razu między nimi zaiskrzyło

- zdradza nasz informator.

Chajzer przedstawił nową dziewczynę rodzinie

Choć ich romantyczna znajomość trwa tak krótko, to okazuje się, że jest bardzo intensywna i poważna. Filip przedstawił już Biankę swoim rodzicom, którzy są nią oczarowani.

Biankę widziałem dwa razy. Razem z Filipem byli na moich urodzinach. Było bardzo sympatycznie. Była troszkę stremowana. To młoda, ładna, miła, skromna osoba. Tylko życzyć im szczęścia. Zrobiła na mnie pozytywne wrażenie

- mówi "Super Expressowi" Zygmunt Chajzer. Ojciec dziennikarza głęboko wierzy w to, że jego syn w końcu ułoży sobie życie i znowu będzie szczęśliwy. Nam również pozostaje trzymać kciuki za tę relację.

