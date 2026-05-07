To koniec. Maciej Pela wyprowadza się z domu, który zajmował z Agnieszką Kaczorowską. I co dalej?

Maciej Pela wyprowadza się z domu, w którym mieszkał z córkami i żoną

Najpierw swoje rzeczy zabrała Agnieszka Kaczorowska, teraz sprawę wyprowadzki ze wspólnego, małżeńskiego domu załatwił Maciej Pela. Jego żona w kwietniu wywiozła swoje ostatnie pakunki - zrobiła to, gdy jej eksmęża nie był w lokum. Moment został uchwycony, a zdjęcia trafiły do mediów - widać było, że tancerka i aktorka bardzo cieszy się z przejścia na kolejny etap w swoim życiu. Teraz to samo zrobił Pela.

To ostatnie wideo kulinarne, które wrzucam z tego domu - powiedział Maciej na nagraniu, które opublikował w sieci.

I dodał:

Ostatni miesiąc był dla mnie bardzo wymagający, co dosadnie mówi moja nieogolona, zmęczona morda. Wiele razy słyszałem radę: "O stary, musisz się odciąć". Ale nie jest to mój sposób myślenia. Nie będę udawać, że przeszłość nie istnieje. Ten dom to masa wspomnień: pierwsze kroki moich córek, długie wiosenne spacery, smutki i radości oraz dużo przetańczonych godzin. Mógłbym tutaj wrzucić wielki napis "freedom", ale ja się od niczego nie uwalniam. Po prostu zostawiam za sobą mury, a zabieram wspomnienia. Znalazłem nowe miejsce do życia, gdzie mogę odetchnąć pełną piersią.

Zobacz także: Agnieszka Kaczorowska o swojej willi za 1,5 mln zł. "To studnia bez dna"

Pela kontynuował wątek w opisie do wideo:

Życie zaskakuje. Tutaj dokończę myśl, którą zacząłem w rolce. Przede mną spokojny maj, czas na zaaklimatyzowanie się w nowym miejscu i rozpoczęcia realizacji planu "no to jedziemy dalej!". Na pewno będzie dużo więcej gotowania, bo odchodzi mi sporo czasochłonnych, utrudniających życie spraw. Od czerwca wjeżdża masa projektów, o których nawet rok temu nie śniłem. Będziecie równie zaskoczeni jak ja, kiedy odebrałem telefon.

Zobacz także: Egzotyczna majówka Agnieszki Kaczorowskiej. Pierwszy raz od dawna pokazała swoje córeczki!

Rozwód był dla niego trudnym doświadczeniem

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela przez lata uchodzili za jedną z najbardziej zgodnych par polskiego show-biznesu. Pobrali się we wrześniu 2018 roku we Włoszech, a później doczekali się dwóch córek. Jeszcze w 2023 roku publikowali w sieci rodzinne zdjęcia i zapewniali o swoim szczęściu. Dlatego informacje o kryzysie były dla fanów ogromnym zaskoczeniem.

Pierwsze doniesienia o rozstaniu pojawiły się jesienią 2024 roku. Media informowały wtedy, że para żyje osobno i przechodzi poważny kryzys. Niedługo później potwierdzono, że małżonkowie są w separacji od września 2024 roku. Przez długi czas oboje unikali komentarzy, ale sytuacja zmieniła się w listopadzie 2024 roku. Kaczorowska po raz pierwszy publicznie odniosła się do rozpadu małżeństwa w programie Kuby Wojewódzkiego. Niedługo później Pela udzielił bardzo emocjonalnego wywiadu w "Dzień Dobry TVN". Tancerz nie krył łez i mówił o bólu związanym z rozpadem rodziny. Na rozwód musiał jednak poczekać.

Po długich mediacjach 17 listopada 2026 roku Pela i Kaczorowska wreszcie się rozwiedli.

Zobacz więcej zdjęć. Zapłakana Pola Wiśniewska wyprowadziła się z domu z synami. Ma już nowe lokum

Tak Kaczorowska i Pela zachowywali się w sądzie

26