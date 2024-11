Szokujące wyznanie Peli po rozstaniu z Kaczorowską. "Chciałbym być uszanowany i usłyszeć powód prosto w twarz"

Byliśmy umówieni z Agnieszką, że nie idziemy do mediów ogłaszać, dopóki tego wszystkiego nie poukładamy. swoich spraw między sobą (Po wywiadzie Kaczorowskiej u Kuby Wojewódzkiego) czułem się zawiedziony, bo mieliśmy tę umowę. Kiedy już widziałem zapowiedź to, to wszystko rosło. Czym są emocje, a czym gra aktorska. i okazywanie emocji, które są prawdziwe i naturalne, kiedy masz poczucie krzywdy. Czy to już jest robienie z siebie ofiary? Czy musimy być cały czas z przyklejonym uśmiechem, kiedy sypie się całe życie? Ja nie jestem w stanie udawać, że nic się nie stało, no bo się stało. Jestem w stanie w tym momencie przyznać się do swojej winy. Ja też nie jestem krystaliczny, mnie też ponoszą emocje, ja też czasami powiem, napiszę za dużo. Ale nie jestem w stanie powiedzieć, gdzie leży moja wina, ponieważ z pełnym szacunkiem do niej, zgadzam sie z nią, że wina jest po obu stronach. - tłumaczył tancerz.

Zrobiłem dużo dla jej kariery, zbudowałem wizerunek żony, matki . Odwróciliśmy stereotypowe role. Gotowałem, sprzątałem, zmieniałem pieluchy, a z drugiej strony naprawiałem auto i wnosiłem pralkę. Ja nie byłem przygotowany na to rozstanie w żaden sposób. To, co ludzie odbierają za stawianie siebie w roli ofiary, to było moje rozbicie się na milion kawałków. Nie byłem przygotowany w żaden sposób. (...) Chciałbym być uszanowany i usłyszeć powód prosto w twarz. Zrobiłam to i to, przepraszam, cokolwiek.

Przez to, że byłem 100 proc. z dziewczynkami, cały czas było mi bardzo trudno po rozstaniu. To jest najtrudniejszy temat. [...] Jej decyzja pozbyła mnie możliwości bycia z dziewczynkami na sto procent. Musiałem się nauczyć trochę funkcjonować w nowej rzeczywistości, natomiast wiem, że Agnieszka bardzo kocha dziewczyny. [...] One bardzo potrzebują mamy.