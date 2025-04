Taką panią domu jest Roksana Węgiel. Gwiazda haruje przy garach! Oj, feministki nie będą zadowolone

Roksana Węgiel to perfekcyjna pani domu

Roksana Węgiel to przykład kobiety, która zachowuje zdrowy balans pomiędzy robieniem wielkiej kariery a dbaniem o domowe ognisko. W 2023 roku 18-letnia wówczas piosenkarka przyjęła oświadczyny od starszego o osiem lat Kevina Mgleja, a w kolejnym roku stanęła na ślubnym kobiercu. Oficjalnie nazywa się teraz Roksana Węgiel- Mglej. W życiu pary szykują się wielkie zmiany. Niedawno w rozmowie z "Super Expressem" wokalistka wspominała o przeprowadzce. - Na pewno chcielibyśmy kupić niedługo jakąś nieruchomość zagranicą i myślimy nad Hiszpanią - zdradziła Roxie, która w nowym domu na pewno zadbałaby o odpowiednią atmosferę. Niedawno Roksana Węgiel udowodniła, że jest wprost perfekcyjną panią domu. Skąd to wiemy? Od... Kevina Mgleja.

Roksana Węgiel zrobiła schabowego dla Kevina Mgleja. Feministki nie będą zadowolone

Mąż Roxie wrzucił do mediów społecznościowych nagranie, na którym widzimy, jak wielka gwiazda haruje przy garach, a właściwie przy patelni. Kevin Mglej dostał od Roksany Węgiel na obiad okazałego kotleta schabowego. Do tego doszły ziemniaki i buraki. Wyszedł zatem klasyczny polski obiad. Zadowolone ze to nie będą raczej feministki, bowiem wygląda na to, że w domu Roxie i Kevina jest raczej stereotypowo, tj. gotuje kobieta, a mężczyzna... siedzi. Choć może akurat małżonek odpowiada na przykład za zmywanie czy sprzątanie. Inna sprawa, że zestaw obiadowy dla Kevina Mgleja może nieco zaskakiwać. W końcu niedawno chwalił się on dietą i zrzuceniem kilogramów. Jego masa ciała zmniejszyła się o niemal 40 kilogramów. Do tego doszedł sport. Mąż Roksany Węgiel przebiegł m.in. półmaraton w Barcelonie.

Dzisiejszy dzień jest dla mnie przełomowy. Udało mi się zrealizować cel, o którym 130-kilogramowemu Kevinowi nawet się nie śniło. Trzy lata temu postanowiłem zmienić swoje życie i krok po kroku zawalczyć o zdrowie i dobre samopoczucie. Nic nie uświęca mnie tak jak bieganie. 21 km półmaratonu w Barcelonie za mną. Przy 18 km zaczęła się walka o wszystko, głowa mocno siadała, bo nigdy wcześniej nie przebiegłem więcej niż 11 km

- informował na Instagramie Kevin Mglej. Oby tylko nie wrócił do niewłaściwych nawyków żywieniowych.

