Roksana Węgiel potwierdza zaręczyny z Kevinem Mglejem. "Dzięki miłości możemy pojąć wszystko". Pochwaliła się pierścionkiem

Syn Dowbor wszedł na scenę i powiedział o zwolnionej mamie na wizji. Straci przez to pracę?! Potężna szpila

Polsat Sopot Hit Festiwal. Dziś 20-lecie festiwalu w Sopocie. Dla Edyty Górniak publiczność wstała z miejsc. Jej występ rozgrzał publiczność do czerwoności!

Roksana Węgiel to idolka młodego pokolenia. Popularność zapewniło jej zwycięstwo w pierwszej edycji "The Voice Kids" oraz z Eurowizji Junior. Ledwo co skończyła przed chwilą maraton maturalny. Teraz, przed artystką kolejne wielkie wydarzenie. W sobotni wieczór, 18-latka zszokowała wszystkich informacją o zaręczynach. Ostatnio, Roksana Węgiel i jej starszy o osiem lat partner zaliczyli pierwsze wspólne wyjście na warszawskie salony.

Roksana Węgiel potwierdza zaręczyny! Pokazała pierścionek

O zaręczynach spekulowało się już od jakiegoś czasu, bowiem w kawałku ŁATWOGANG, gdzie wystąpiła gościnne Roksana Węgiel, nastolatka śpiewa fragment, w którym mówi o zaręczynach. To zrodziło wśród fanów setki pytań. Teraz gwiazda ucięła spekulację i pokazała pierścionek!

- Kilka miesięcy temu powiedziałam "TAK"!Miłość sama w sobie jest nie do pojęcia, ale dzięki miłości możemy pojąć wszystko.Kiedy zdajesz sobie sprawę, że chcesz spędzić z kimś resztę życia, chcesz, aby reszta życia zaczęła się tak szybko, jak to możliwe...Dziękuję, że jesteś - napisała Węgiel w swoim poście

A Wy, co o tym sądzicie? Zagłosujcie w sondzie!

Zobacz poniższą galerię: Roksana Węgiel z ukochanym na Malediwach

...

Roksana Węgiel pojawi się na festiwalu w TV. Do tej pory tego nie mówiła! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.