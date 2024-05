Pierwsza Komunia Święta syna Krzysztofa Rutkowskiego. Junior dostanie BMW za 200 tysięcy

Krzysztof Rutkowski jest człowiekiem religijnym i wiara zajmuje ważne miejsce w jego życiu. - Pan Jezus musi zawsze o nas dbać - podkreślił detektyw w programie "Politycy od kuchni", w którym pokazał, jak mieszka. Zwróciliśmy uwagę na to, że przy jego łóżku znajdowały się pistolet i... różaniec. Nic dziwnego zatem, że Krzysztof Rutkowski przywiązuje wielką wagę do Pierwszej Komunii Świętej swojego syna. Już w lutym informowaliśmy o tym, że junior na komunię dostanie BMW. Nie chodzi o jakieś zabawkowe autko, tylko o prawdziwą wypasioną furę! Teraz to się potwierdziło. Tylko u nas detektyw ujawnia więcej szczegółów. - Z okazji Komunii Świętej przygotowaliśmy dla Juniora wiele atrakcji i prezentów. Krzysiu ma 10 lat i interesuje się motoryzacją, dlatego kupiłem mu BMW E36 z silnikiem E46. Auto na tuning ma 400 koni. Jego wartość to około 200 tys. złotych. Pod okiem instruktora będzie nim jeździł na torze - mówi Krzysztof Rutkowski.

Przyjęcie komunijne Krzysztofa Rutkowskiego. 200 osób i pół miliona

To jednak nie koniec. Poza tradycyjnymi prezentami, które otrzymują dzieci z okazji komunii (różaniec, Biblia, święte obrazki), Krzysztof Rutkowski junior może liczyć na inne "skromne" podarunki warte... fortunę. Jednym z nich jest kolejny samochód. Tym razem ekologiczny i ekonomiczny. - Krzyś w prezencie od dilera samochodów dostanie elektryka o wartości 50 tys. złotych - wyjawia nam detektyw. To jednak nic w porównaniu do tego, ile wyniesie łączyny koszt podwójnej imprezy (odnowienie przysięgi małżeńskiej i Pierwsza Komunia Święta) u najsłynniejszego polskiego detektywa. - Organizacja całego przyjęcia wyniesie ponad 100 tys. euro, czyli około poł miliona złotych - zdradza Krzysztof Rutkowski. Na imprezę, która odbędzie się niedaleko posiadłości Rutkowskich pod Łodzią, zaproszono około 200 osób.

