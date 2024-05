Grzegorz Markowski z zespołu Perfect i Janusz Panasewicz z Lady Pank to kawał historii polskiego rocka. Artyści ci największą popularnością cieszyli się w latach 80. Potem pojawiały się nowe zespoły, nowe gatunki muzyczne, a jednak i Lady Pank, i Perfect ciągle mieli ważne miejsce w polskim show-biznesie. Liczba hitów stworzona przez obie kapele jest imponująca. "Mniej niż zero", "Autobiografia", "Kryzysowa narzeczona", "Tacy sami", "Nie płacz Ewka", "Zawsze tam, gdzie Ty", "Tacy sami", "Chcemy być sobą"... Długo można wymieniać. Wspomniane utwory śpiewał albo Janusz Pansewicz, albo Grzegorz Markowski. Pamiętasz, kto wykonywał dany szlagier? Rozwiąż QUIZ. Panasewicz czy Markowski? Kto to śpiewał? Mniej niż zero, Ewka, Autobiografia, Tacy sami. Ten quiz jest nie tylko dla fanów Lady Pank i Perfectu!

QUIZ. Panasewicz czy Markowski? Kto to śpiewał? Mniej niż zero, Ewka, Autobiografia, Tacy sami Pytanie 1 z 25 "Mniej niż zero" śpiewał: Grzegorz Markowski Janusz Panasewicz Dalej

