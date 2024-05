Sekret Meghan Markle ujrzał światło dzienne. Już wiemy, dlaczego to robi

jb 7:29 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Meghan Markle to jedna z tych gwiazd, które niezbyt często pokazują swoje stopy. 42-latka często stawia na suknie maxi lub długie spodnie. Niedawno wyszło na jaw, dlaczego to robi. Niektórzy z was mogą się nieźle zdziwić.