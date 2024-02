Książę Harry zostawi Meghan Markle w USA?! "Zdecydowane stanowisko rodziny królewskiej"

"To on będzie kolejną ofiarą Putina". Mistrz wymienił nazwisko

Książę Harry może wrócić do brytyjskiej rodziny królewskiej, Meghan zostanie w USA? Rodzina królewska zdecydowanie odnosi się do doniesień "The Times"

Książę Harry naprawdę może wrócić do brytyjskiej rodziny królewskiej? Pisze o tym obecnie "The Times", nie słynący z rozgłaszania sensacyjnych plotek o monarchii. Podobno Harry chce znowu pełnić swoje dawne obowiązki w Wielkiej Brytanii, a na pomysł ten wpadł z powodu choroby króla Karola III, u którego wykryto raka. "Szczegóły spotkania w Clarence House i późniejszych rozmów są prywatne, ale wydaje się, że takie rozwiązanie mogłoby się sprawdzić" - zdradzało The Times tajemnicze źródło. Książę Harry powiedział przyjaciołom, że chętnie "obejmie funkcję królewską, gdy jego ojciec będzie chory" - dodało. Co na to Pałac Buckingham? Oficjalnego komentarza w sprawie doniesień "The Times" nadal nie ma, ale nieoficjalne doniesienia są jednoznaczne.

DM: Dla księcia Harry'ego nie ma powrotu do roli pracującego członka rodziny królewskiej "w jakikolwiek sposób, w jakimkolwiek kształcie i formie"

Pisze o nich między innymi Daily Mail. Jak podają źródła zbliżone do pałacu, król Karol III "zdecydowanie jest zdania", że dla księcia Harry'ego nie ma już żadnego powrotu do roli pracującego członka brytyjskiej rodziny królewskiej "w jakikolwiek sposób, w jakimkolwiek kształcie i formie". Jak podkreśla rozmówca DM, nie oznacza to, że monarcha wyklucza prywatne naprawienie relacji z synem, ale o pełnieniu przez niego obowiązków w zastępstwie za króla nie ma mowy. Podobno król zgadza się w tej kwestii absolutnie z księciem Williamem.

'Harry would be willing to step into a royal role while his father undergoes medical treatment'Sources tell The Times that Harry has revealed to friends he would 'take on duties' back in the Royal Family.@kinseyschofield | @MrMarkDolan pic.twitter.com/iITbiNHXs6— GB News (@GBNEWS) February 17, 2024

A source close to Prince William says there is “no chance” he would allow his brother back.https://t.co/BZGZTX0cir— The Daily Beast (@thedailybeast) February 18, 2024

