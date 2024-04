Horror na rajskiej wyspie! Atak 3-metrowego rekina 10 metrów od brzegu

To miały być cudowne wakacje, skończyły się horrorem. To był ostatni dzień podróży 64-letniego Petera Smitha z Wielkiej Brytanii, który wraz z żoną odpoczywał w Trynidadzie i Tobago. W piątkowy poranek wszedł do wody i oddalił się od brzegu na jakieś 10 metrów. Znajdował się na płyciźnie - tafla sięgała mu mniej więcej do brzucha, gdy nagle został zaatakowany przez trzymetrowego żarłacza tępogłowego. Mężczyzna nie zauważył rekina, bo ten podpłynął do niego od tyłu. Zdarzenie miało miejsce na plaży na Tobago, mniejszej z dwóch wysp tworzących to karaibskie państwo, bardzo blisko hotelu Starfish. Świadkowie opisują całe zdarzenie jako horror.

Atak rekina. "Przyszywali mu palce od stóp"

"Widzieliśmy kilku ludzi na plaży i początkowo myślałam, że ten pan miał zatrzymanie akcji serca i że mu pomagali. A potem zobaczyłam, jak ktoś schodzi z ręcznikiem, później dostrzegłam płetwę grzbietową wynurzającą się z wody i pomyślałam: «O mój Boże, to rekin». Po chwili rekin odpłynął" - mówią, cytowani przez "The Sun". Mężczyzna ma bardzo poważne obrażenia ramion, ud i brzucha, i po kilku operacjach przebywa na oddziale intensywnej terapii. Trzeba mu było m.in. przyszyć palce u jednej ze stóp, ponieważ zostały naderwane. Po ataku lokalne władze zamknęły siedem plaż i park morski. Wyznaczono też nagrodę w wysokości 10 tys. dolarów dla rybaka, który schwyta żarłacza. Potem jednak wycofano się z tej oferty, z powodu ostrych reakcji.

Atak rekina 10 metrów od brzegu. To się nie zdarza

Jak przytacza PAP, według organizacji International Shark Attack File z siedzibą na Florydzie, w ubiegłym roku na całym świecie odnotowano 69 niesprowokowanych ataków rekinów i 22 sprowokowane, a także 14 ofiar śmiertelnych. Ale zdecydowana większość ataków rekinów w regionie ma miejsce dalej na północ, w środkowej części Karaibów oraz u wschodnich i południowych wybrzeży USA. W ciągu ostatnich 20 lat odnotowano tylko dwa ataki rekinów na południe od Tobago.

Witnesses recall the moment a shark attacked a British tourist in Trinidad and Tobago.The 64-year-old man is in a 'stable' condition but suffered severe injuries to his arm, thigh and stomach.Read more: https://t.co/u3GbWKOXGp pic.twitter.com/ojKRRqrmPj— Sky News (@SkyNews) April 27, 2024

VISITOR HOSPITALISED AFTER BEING ATTACKED BY A SHARK, IN TOBAGO:64 year old Peter Smith of England was attacked by a shark at 9:15am in the vicinity of the Starfish Hotel Tobago.The Chief Secretary has spoken to the British High Commissioner.More on TV6 at 7pm. @tv6tnt pic.twitter.com/RHBuEKq7aF— Elizabeth Williams (@EWilliamstv6) April 26, 2024