Sanofi wprowadza koncepcję pracy Work X 2.0 łącząc w nowym biurze naturę i technologię

Work X 2.0, czyli skrót od Work Experience, odzwierciedla innowacyjne podejście Sanofi do środowiska pracy przyszłości. Oznacza wdrożenie nowoczesnych metod organizacji pracy, które umożliwiają pracownikom decydowanie o tym, jak i gdzie chcą wykonywać swoje obowiązki. Filozofia WorkX 2.0 opiera się na trzech filarach: przestrzeni, technologiach wspierających pracę zdalną i mobilność oraz kulturze organizacji pracy opartej na zaufaniu i szacunku.

Impulsem do wprowadzenia koncepcji Work X 2.0 była planowana zmiana siedziby firmy i przeprowadzka do nowego kompleksu biurowego Lixa w dynamicznie rozrastającym się centrum biznesowym warszawskiej dzielnicy Wola. Projektująca je firma The Design Group TDG oraz zarządzająca projektem CBRE Poland, kierowały się zasadą zrównoważonego rozwoju.

- Nowe biuro oznacza dla nas coś więcej niż wyłącznie zmianę adresu. Otwierając drzwi do nowego biura otworzyliśmy nowy rozdział w historii Sanofi w Polsce. Realizacja tego projektu to dla mnie spełnienie zawodowego marzenia a moment, w którym projekt zmienia się w biuro tętniące życiem to ogromna satysfakcja i radość. Jestem przekonana, że każdy tutaj znajdzie przestrzeń dla siebie - podkreśliła Magdalena Misiuk, HSE & Office Manager, Workplace Experience, Sanofi sp. z o.o.

Przestrzeń

Jednym z głównych założeń Work X 2.0 jest możliwość wyboru miejsca, w zróżnicowanej przestrzeni biura, które jest najbardziej dostosowane do wykonywanych zadań. Biuro oferuje różnorodne miejsca do współpracy i spotkań. 75% miejsc jest przeznaczonych do pracy zespołowej w mniejszych i większych grupach, w tym do organizacji dużych spotkań dla pracowników typu Town hall meetings. Istnieje także możliwość pracy w ciszy i skupieniu oraz w przestrzeniach wymagających poufności. Dodatkowo dostępne są różnorodne udogodnienia, między innymi pokój dla rodzica z dzieckiem wyposażony w przewijak, kanapę oraz lampę terapeutyczną, zielone tarasy, farma mikro liści, przestrzeń do cyklicznych zajęć jogi dla pracowników. Z myślą o gościach powstała Welcome Area, w której odwiedzający firmę mogą odpocząć przy dobrej kawie czy też komfortowo pracować.

- Projektując biuro dla Sanofi mieliśmy świadomość, jak duże są oczekiwania wobec przestrzeni i jak ważną rolę będzie ona spełniać w nowej koncepcji pracy firmy. Cieszę się, że spełniliśmy te oczekiwania i mam nadzieję, że rozwiązania spodobają się głównym bohaterom tej przestrzeni – pracownikom Sanofi – powiedział Konrad Krusiewicz, Architect & CEO The Design Group

Technologie i mobilność

W ramach Work X 2.0 Sanofi wprowadza zaawansowane technologie wspierające pracę zdalną, jak również mobilność pracowników. Aplikacje takie jak Appÿ i Zonifero,ułatwiają zarządzanie zadaniami i komunikację w zespołach, których członkowie przebywają w różnych lokalizacjach.

Kultura organizacyjna

Work X 2.0 promuje kulturę organizacyjną opartą na zaufaniu i szacunku. Wspiera tworzenie przyjaznej atmosfery, oferuje wyjątkowe doświadczenia, które wzmacniają więzi między pracownikami i poczucie przynależności do organizacji. Biuro jest przyjazne dla wszystkich osób, także z niepełnosprawnościami. Z myślą o nich oznakowania zostały przygotowane także w systemie Braille’a, a meble mają specjalne uchwyty.

- Jako pracodawca wsłuchujemy się w potrzeby pracowników. Zainicjowanie koncepcji pracy Work X 2.0 to jedno z ważniejszych wydarzeń w naszej firmie. W półtoraroczny projekt zaangażowany był praktycznie każdy pracownik naszej firmy. Powstało piękne biuro, które odpowiada na potrzeby wszystkich naszych pracowników. Jest wspaniałe ale najważniejsze jest to, że jest ono zaprojektowane, stworzone i wypracowane przez każdego pracownika naszej firmy dla pracowników naszej firmy. Jestem dumna, że jestem częścią tak kreatywnego i fantastycznego zespołu.– powiedziała Barbara Duniec, People & Culture Head Poland, Total Wellbeing Central & South Europe, Sanofi sp. z o.o..

Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój ma ogromne znaczenie dla Sanofi, dlatego przy wyborze biurowca firma kierowała się przyjaznym charakterem budynku dla ludzi i środowiska, potwierdzonym certyfikatami Green Building, BREEAM Excellent, WELL Health&Safety oraz Active Score. Biuro zostało zaprojektowane z myślą o minimalizowaniu wpływu na środowisko, wykorzystując m.in. inteligentny system zarządzania budynkiem, energooszczędne rozwiązania oświetleniowe oraz monitorowanie zużycia energii i wody.

Niezwykle ciekawym przykładem recyklingu jest artystyczna trójwymiarowa mozaika zdobiąca jedną ze ścian biura, która powstała z materiałów pozostałych z procesu budowy. Jej autorką jest Aleksandra Zawistowska, artystka, projektantka i architektka. Część biura wyposażono w meble typu vintage po rewitalizacji. Kolorystyka biura została zaprojektowana w stonowanych odcieniach z dużą ekspozycją na naturalne światło słoneczne. Pracownicy mogą zaczerpnąć powietrza na tarasach wypełnionych roślinnością, sezonowymi ziołami oraz wzbogacać swoje śniadania kiełkami wyhodowanymi na biurowej farmie mikro liści.

