Uważaj na wakacjach, aby nie stracić auta. To warto wiedzieć przed wyjazdem za granicę

Wakacje na półmetku, a wielu z nas dopiero rozpoczyna swoje urlopy, podczas gdy inni już wracają z wypoczynku. Najpopularniejsze zagraniczne kierunki to wciąż Chorwacja i Włochy, które kuszą pięknymi krajobrazami i słoneczną pogodą. Najczęściej wybieranym środkiem transportu pozostaje samochód, który zapewnia swobodę i komfort podróżowania. Warto jednak pamiętać, że co kraj, to obyczaj — także w zakresie przepisów drogowych. Niestety, kierowcy muszą bardzo się pilnować, aby nie naruszyć lokalnych regulacji i uniknąć przykrych niespodzianek.

Mandat z radaru przyjdzie pocztą

Fotoradary czyhają wszędzie, a szczególnie dużo jest ich we Włoszech. Nie zdziw się, ale z tego kraju mandaty potrafią przyjść pocztą nawet po roku. Zgodnie z unijną dyrektywą, wezwanie do zapłaty jest napisane po polsku.

Ścigane są nawet drobne przekroczenia prędkości, o 7-8 km/h, co oznacza wydatek 40 euro. Warto zapłacić jak najszybciej, bo po 60 dniach kara rośnie do 100 euro i dług może trafić do windykacji. We Włoszech mandaty przedawniają się dopiero po 5 latach.

Warto również pamiętać, że we Włoszech zimne piwo lub koktajl owocowy mogą także być bardzo kosztowne: od 0,5 promila kierowcy grozi kara w wysokości 545 euro, a od 1,5 promila nawet do 6000 euro!

W Austrii za przekroczenie prędkości możesz stracić samochód

Od 1 marca 2024 roku w Austrii wprowadzono surowe kary dla kierowców przekraczających prędkość. Za poważne naruszenia przepisów – takie jak przekroczenie prędkości o 60 km/h lub więcej w obszarze zabudowanym, czy o 70 km/h poza nim – samochód może zostać skonfiskowany, a nawet wystawiony na aukcję. Dotyczy to także polskich kierowców. Ponadto maksymalna kara została zwiększona z 5000 do 7500 euro.

Z kluczem na Słowację

Słowacja to popularny kierunek wakacyjnych wypraw, ale mandaty u naszego południowego sąsiada również poszły w górę. Za przekroczenie dozwolonej prędkości grożą sankcje do 800 euro (płatne na miejscu) i do 1000 euro w postępowaniu mandatowym na komisariacie policji. Zawartość alkoholu we krwi kierowcy nie może przekraczać 0,00 promila. Odmowa dmuchania w alkomat skutkuje automatycznym traktowaniem kierowcy jako osoby pod wpływem alkoholu.

Pojazd należący do cudzoziemca na terenie Słowacji powinien być wyposażony w apteczkę, kamizelkę odblaskową, koło zapasowe, lewarek oraz klucz do kół. Z obowiązku posiadania koła zapasowego zwolnione są jedynie auta na specjalnych oponach typu Run-flat i wyposażone w zestaw do naprawy uszkodzonych opon bez ich demontażu.

Jeśli dostaniesz mandat i nie zapłacisz go gotówką na miejscu, służby mogą zatrzymać Twoje prawo jazdy na 15 dni!

Surowe przepisy także w Chorwacji

W Chorwacji mandaty można opłacić na miejscu popełnienia wykroczenia. Jeśli masz zaległe grzywny z poprzednich wakacji, możesz zostać zatrzymany na granicy podczas kolejnego wjazdu i osadzony w areszcie do czasu opłacenia zaległych kar.

W kraju tym obowiązuje zakaz prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu. Dla kierowców do 24 lat limit wynosi 0 promila, a dla pozostałych do 0,5 promila. Za złamanie tego przepisu grozi kara do 3 tys. euro, odebranie prawa jazdy na rok lub dwa, a nawet kara pozbawienia wolności do 6 miesięcy.

Brawurowa jazda w Chorwacji jest traktowana bardzo surowo i może być uznana za przestępstwo zagrożone karą do 3 lat więzienia. Dotyczy to jazdy w niedozwolonym kierunku oraz przekroczenia dozwolonej prędkości o 50 km/h lub więcej w obszarze zabudowanym lub objętym ograniczeniem prędkości.

Jadąc na zagraniczne wakacje, daleko od domu i kraju, często z barierą językową, trzeba zadbać nie tylko o wymagane prawem wyposażenie, ale warto również posiadać ubezpieczenie Auto Assistance. Jest pomocne w wielu awaryjnych sytuacjach.

Co obejmuje Auto Assistance w LINK4?

Ubezpieczenie Auto Assistance w LINK4 to kompleksowa pomoc na drodze, którą uzyskasz nie tylko w Polsce, ale także niemal w całej Europie.

Ubezpieczenie występuje w trzech wariantach: podstawowym Auto Assistance, Auto Assistance Plus oraz Auto Assistance Komfort. W każdym z nich możesz liczyć na auto zastępcze w przypadku kradzieży lub wypadku. Jednakże tylko w Auto Assistance Plus i Auto Assistance Komfort możesz otrzymać auto zastępcze w przypadku awarii odpowiednio na 3 lub 5 dni.

Naprawa na miejscu

W przypadku awarii zdarza się, że można dokonać naprawy na miejscu. Np. wymienić przepaloną żarówkę, czy dokręcić oderwaną osłonę. Polisa pokrywa wartość takiej usługi do 400 zł w kraju i do 1000 zł w Europie (do 1200 w najwyższym wariacie ubezpieczenia). Jeśli jednak awaria wymaga wizyty w warsztacie, masz zapewnione holowanie pojazdu do wskazanego przez siebie miejsca w ramach limitów dla poszczególnych wariantów, wskazanych w OWU.

Holowanie auta z awarią

Jeśli nie ma innego wyjścia i Twoje auto musi zostać przewiezione lawetą, polisa zapewnia odpowiedni limit kilometrów. W kraju i Europie standardowy limit wynosi 500 km, natomiast w najwyższym wariancie Assistance Komfort nie ma żadnych ograniczeń w Polsce. W Europie dystans wynosi aż 750 km. Dzięki temu możesz przewieźć pojazd do domu nawet z najbardziej odległego miejsca w kraju.

Jeszcze więcej korzyści

Może się zdarzyć, że odholowane auto musi pozostać w warsztacie do następnego dnia. W takiej sytuacji,w wariancie Auto Assistance Komfort, możesz liczyć, wraz ze swoimi pasażerami, na nocleg w nawet do 5 dób.

Auto Assistance w LINK4 to także m.in.:

- uruchomienie pojazdu w przypadku rozładowanego akumulatora,

- dostarczenie paliwa,

- pomoc, jeśli paliwo zamarznie lub jeśli nalejemy niewłaściwe,

- otwarcie auta w przypadku utraty lub zniszczenia kluczyków.

Zabezpiecz swoje plany podróży

Bezpieczeństwo i spokój podczas wakacyjnych podróży to coś, czego nie da się przecenić. Ubezpieczenie Auto Assistance w LINK4 to gwarancja, że nawet w przypadku niespodziewanych problemów z samochodem, otrzymasz potrzebne wsparcie. Wszystko po to, by cieszyć się latem, podróżami i odkrywaniem nowych miejsc, mając świadomość, że pomoc jest zawsze w zasięgu ręki. Ważne: Standardowo umowa jest zawierana na 12 miesięcy. W LINK4 zapewniamy jednak możliwość wyboru krótszego okresu ubezpieczenia Assistance, które jest atrakcyjne dla osób wyjeżdżających na wakacje. Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta np. na okres 15 dni.

Jak kupić ubezpieczenie?

Aby wykupić polisę w LINK4, nie musisz wychodzić z domu – ubezpieczenie możesz nabyć przez internet. Wystarczy, że masz dostęp do sieci, by w ciągu kilku chwil stać się właścicielem wybranego ubezpieczenia Pakietu OC albo Pakietu OC+AC wraz z wybranym wariantem Auto Assistance.

Na stronie internetowej www.link4.pl dostępny jest praktyczny kalkulator, który łatwo wyliczy całkowity koszt polisy. Warto też porozmawiać bezpośrednio z doradcami pod numerem 22 4444444 lub osobiście spotkać się z agentem współpracującym z LINK4.

Więcej informacji, w tym wszystkie limity i ograniczenia, znajdziemy w OWU na stronie www.link4.pl.

Artykuł powstał we współpracy z Grupą PZU.