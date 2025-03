Ponad 80 nowych magazynów energii od PGE

Magazyny energii są niezbędne, jeśli chcemy korzystać z czystej energii z odnawialnych źródeł. Dlaczego? Dlatego, że wiatraki produkują energię tylko gdy wieje wiatr, a panele fotowoltaiczne – gdy świeci słońce. Magazynowanie prądu jest więc bardzo potrzebnym i opłacalnym pomysłem.

Bezpieczne dostawy zielonej energii

PGE rozpoczęła właśnie budowę pierwszego z nowoczesnych magazynów energii. Stanie on w Żarnowcu (woj. pomorskie), w pobliżu największej w Polsce elektrowni szczytowo-pompowej. Będzie to największy magazyn energii w Polsce i jeden z największych w Europie. Wykonawcą inwestycji jest LG Energy Solution Wrocław, z którym 7 marca br. PGE podpisała umowę o wartości 1,555 mld zł brutto. Zakończenie budowy przewidziane jest na 2027 r. Podobnych magazynów PGE planuje wybudować jeszcze 5 – w Gryfinie (woj. zachodniopomorskie, Rybniku (woj. śląskie), Rogowcu (woj. łódzkie) oraz w Krakowie (woj. małopolskie). Dodatkowo PGE pracuje nad projektem 74 rozproszonych bateryjnych magazynów energii elektrycznej na terenie całej Polski oraz jedną elektrownią szczytowo– pompową. – To klucz do skutecznej transformacji energetycznej. Nie możemy mówić o dalszym rozwoju energetyki odnawialnej bez równoległych dużych inwestycji w magazynowanie. Tylko poprzez jednoczesny rozwój obu tych segmentów będziemy mogli zapewnić bezpieczne dostawy zielonej energii elektrycznej dla odbiorców – mówi Dariusz Marzec, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Więcej czystej energii – niższe ceny

W 2035 r. łączna pojemność magazynów PGE wzrośnie do ponad 17 000 MWh. Taka wielkość pozwoli zasilić 2,5 mln polskich gospodarstw domowych przez całą dobę. – W efekcie zwiększymy wykorzystanie instalacji OZE i doprowadzimy do ograniczenia skoków cen energii na giełdzie i tym samym obniżenia kosztów jej zakupu przez odbiorców – wyjaśnia Dariusz Marzec.

Zysk dla środowiska

Dzięki magazynom energii odetchnie także środowisko naturalne. Uwolnienie prądu z odnawialnych źródeł energii pozwoli na ograniczenie pracy elektrowni węglowych w szczycie, co z kolei wpłynie na zmniejszenie emisji do atmosfery.

PGE jest liderem w magazynowaniu energii

PGE już jest krajowym liderem w magazynowaniu energii, mając blisko 90 proc. udział w elektrowniach szczytowo-pompowych w Polsce. PGE ma 4 tego typu elektrownie o łącznej pojemności blisko 7000 MWh. Są to: największa w Polsce elektrownia w Żarnowcu, a także Porąbka-Żar, Dychów i Solina. PGE ma także dwa bateryjne magazyny energii. W 2020 r. został oddany do użytku pierwszy w Polsce modułowy magazyn energii w Rzepedzi na Podkarpaciu. Instalacja o mocy ok. 2,1 MW i pojemności 4,2 MWh została zaprojektowana w celu wspierania niezawodności lokalnej sieci dystrybucyjnej. W 2021 r. uruchomiony został na Górze Żar w woj. śląskim magazyn energii o mocy 500 kW i pojemności użytkowej 750 kWh. Trakcję kolejową zasila magazyn energii w Garbcach koło Wrocławia o mocy 5,5 MW i pojemności użytecznej 1,2 MWh, który jest największym magazynem energii pracującym na potrzeby kolei w Europie.

