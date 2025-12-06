Tragedia w Magnuszewie: Pijany kierowca zabił trzy osoby. Sąd wydał wyrok

Sąd Rejonowy w Kozienicach wydał wyrok w sprawie Sławomira S., oskarżonego o spowodowanie tragicznego wypadku w Magnuszewie. Pijany kierowca zabił trzy osoby, a dwie kolejne zostały ranne.

Do tragedii doszło 31 sierpnia 2024 roku w Magnuszewie, w powiecie kozienickim. Sławomir S., kierując samochodem marki Ford Escape, przekroczył dozwoloną prędkość i wjechał w grupę pieszych. Jak się okazało, mężczyzna był pijany – badanie wykazało 1,28 promila alkoholu we krwi. Dodatkowo, nie miał uprawnień do kierowania pojazdami. Na miejscu zginęło troje pieszych, a dwoje zostało rannych.

Sławomir S. przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów, za które groziło mu od 5 do 20 lat więzienia, i został tymczasowo aresztowany. Mężczyzna opowiedział, jak wyglądał wypadek z jego perspektywy. – Podał, że w momencie zdarzenia poruszał się pojazdem z prędkością przekraczającą prędkość dozwoloną, rzędu 115 km/h oraz że spożywał uprzednio alkohol – informowała prok. Aneta Góźdź, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu.

Magnuszew. Pijany kierowca usłyszał wyrok

Wyrok w tej sprawie zapadł 26 listopada 2025 roku. Sąd Rejonowy w Kozienicach uznał Sławomira S. za winnego spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym w stanie nietrzeźwości oraz kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości w warunkach recydywy. Mężczyzna usłyszał wyrok 15 lat pozbawienia wolności. Oprócz kary więzienia, sąd orzekł wobec oskarżonego dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych oraz nakazał mu zapłatę 10 000 złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Rodziny ofiar otrzymają nawiązki. Sąd zasądził na rzecz osób reprezentujących prawa zmarłych nawiązki w kwotach po 100 000 złotych oraz po 25 000 złotych na rzecz pozostałych dwojga pokrzywdzonych.

W tej samej sprawie oskarżony był również Jacek L., który odpowiadał za nieudzielenie pomocy pokrzywdzonym w wypadku. Sąd skazał go na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby.