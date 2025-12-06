Edyta Górniak wydała TRZY PŁYTY w JEDEN DZIEŃ! Ukryła na nich utwór niespodziankę. Fani będą w szoku

Edyta Górniak zaskoczyła fanów przed świętami

Edyta Górniak świętowała w tym roku jubileusz 30-lecia wydania swojej debiutanckiej płyty "Dotyk", z którego pochodzą takie przeboje jak "To nie ja" czy "Jestem kobietą". W dodatku krążek zyskał niedawno status Diamentowej Płyty. To była idealna okazja, by wydać go ponownie w specjalnych wersjach - w formie malinowego i biszkoptowego winylu. Do obu płyt dołączono nieznane zdjęcia z sesji okładkowej i piosenkę niespodziankę! Dopiero po włączeniu płyty okazuje się, że znalazła się na niej wcześniej wydana tylko na międzynarodowym singlu angielska wersja "To nie ja" czyli "Once in a lifetime". Od teraz jest ona też dostępna w streamingu.

A to nie koniec niespodzianek od Edyty. Tego samego dnia ukaże się też trzecie wydawnictwo - odświeżona płyta świąteczna, która miała swoją premierę przed rokiem. Na albumie "My favourite winter" znalazły się ulubione piosenki Edyty, które kojarzą jej się z okresem świątecznym. Biały winyl tym razem będzie wyglądał jak pokryty lodem. Fani diwy są zachwyceni.

Zobaczcie w naszej galerii, jak wyglądają nowe, kolekcjonerskie płyty Edyty Górniak. Skusicie się?