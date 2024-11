Edyta Górniak po 12 latach wydaje nową płytę. To nie żart! Mamy okładkę

Maciej Pela poszedł wygadać się do TVN "bez ubarwiaczy"! Co z narracją Agnieszki Kaczorowskiej?!

Edyta Górniak jak polska Mariah Carey

W Ameryce co roku już mniej więcej od października Mariah Carey (55 l.) hucznie zapowiada okres świąteczny i podśpiewuje swój słynny hit "All I want for Christmas is you". Przez lata stała się prawdziwą królową amerykańskiego Bożego Narodzenia. O to samo miano w Polsce stara się Edyta Górniak (51 l.).

Nasza diwa przygotowała dla swoich fanów wielką niespodziankę. Jak dowiedział się "Super Express", wydaje pierwszą od 12 lat płytę! To album z jej ukochanymi piosenkami świątecznymi, które nagrała razem z orkiestrą. A to nie koniec jej bożonarodzeniowych planów.

Edyta Górniak - nowa płyta po 12 latach

Na ten dzień fani Edyty Górniak czekali od kilkunastu lat. Artystka wreszcie nagrała płytę. I to nie byle jaką. Album pod tytułem „My favourite winter” (tłum. Moja ulubiona zima) to krążek z amerykańskimi przebojami świątecznymi takimi jak "Let it snow" czy "White Christmas" oraz ukochanymi piosenkami Edyty, które kojarzą jej się z atmosferą świąt i puszcza je w swoim domu w czasie Bożego Narodzenia. Na płycie nie zabraknie też nowej wersji hitu "Pada śnieg" czy dwóch polskich kolęd. Na datę premiery albumu wybrano dzień 52. urodzin artystki czyli 14 listopada. Album nawiązuje do zeszłorocznego, wielkiego koncertu telewizyjnego "Edyta Górniak świątecznie", który wokalistka nagrała dla TVP.

Edyta Górniak rusza w trasę koncertową

Ale to nie wszystko, co artystka przygotowała na tegoroczne Boże Narodzenie. Jak dowiedział się "Super Express", weźmie ona udział w nagraniach koncertu kolęd dla jednej z telewizji, a już na początku grudnia ruszy do Stanów Zjednoczonych, by przez dwa tygodnie występować dla Polonii w ramach trasy "Wielkie kolędowanie w USA". Edytę będzie można usłyszeć w takich miastach jak Chicago, Nowy Jork czy Niles. Kto wie, może w czasie swojej podróży po Stanach Edyta spotka swoją świąteczną rywalkę z Ameryki.

