Krzysztof Rutkowski o swoim 16-letnim dziecku: "To nie jest mój syn w sensie emocjonalnym". Jego eks komentuje i szykuje pozew!

Krzysztof Rutkowski ma spory problem! Syn celebryty pozwał ojca o podwyższenie alimentów, które obecnie wynoszą tylko 2 tys. zł, na 30 tys. miesięcznie, oraz o naruszenie dóbr osobistych. Chłopak domaga się 5 milionów zł. Natasha Zych, matka nieślubnego syna Krzysztofa, też zapowiada pójście do sądu po tym, jak jej były partner mówił o niej jako o "łowczyni alimentów". Robi się gorąco, a to przecież jeszcze nie wszystkie pozwy.

Rutkowski zawnioskował bowiem o obniżenie zasądzonej kwoty alimentów!

Detektyw Rutkowski nie godzi się na to, aby zapewnić nastoletniemu synowi lepsze warunki życia. Uważa, że 2 tysiące zł alimentów na miesiąc to wystarczająca, a nawet za wysoka kwota, chociaż połowa idzie na opłacenie szkoły. Chłopak jest jeszcze nieletni i nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, a o jego wychowanie dba mama.

Teraz okazuje się, że Rutkowski ma problem z płaceniem wyższej kwoty nie tylko ze względu na byłą partnerkę, która domaga się pieniędzy, ale i fakt, że nie czuje się związany z Alexandrem.

W rozmowie z Żurnalistą (wideo znajdziecie niżej), jakby na pocieszenie, Rutkowski obiecał, że będzie rozmawiał z synem o finansach, "jeżeli chłopak będzie miał 18 lat".

(...) ja nie uważam, że to jest mój syn w sensie emocjonalnym. Płaciłam alimenty i płaciłem wyższe. Dopóki była rozmowa z Joanną, to było wszystko OK. Ale w momencie, kiedy Joanna zobaczyła komunię Krzysztofa juniora, wtedy się odpaliła. To nie ja biegałem po portalach na zasadzie: jestem pokrzywdzona, pomóżcie zniszczyć Rutkowskiego. To nie ja najpierw pokazywałem zdjęcie Alexandra, tylko ona i on. (...) W pewnym momencie chciałbyś się dogadać, no bo wiesz, ja jestem człowiekiem ugody. Ale jeżeli ktoś nie daje tej szansy, tylko zaczyna od portalu, dzięki Bogu, że jeszcze w miarę obiektywnie, bo były pytania do mnie. Mnie interesuje jedno. Doprowadzenie do zamknięcia tego tematu. Zamknięciem tematu jest to, jeżeli chłopak będzie miał 18 lat i usiądzie ze mną do stołu, to na pewno ja się z nim dogadam. Bez tak zwanego łowcy alimentów, łowcy spadków, czyli jego matki - opowiadał Rutkowski Żurnaliście.