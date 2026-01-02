Gwiazda "Pytania na śniadanie" schudła prawie 20 kilogramów. Beata Tadla pręży się jak sprężynka

Beata Tadla w ostatnich miesiącach przeszła prawdziwą przemianę. Z ekranu telewizora patrzy dziś na widzów pewna siebie, pełna energii kobieta, której sylwetka zmieniła się nie do poznania. Dziennikarka nie ukrywa, że miała dość kilku nadprogramowych kilogramów i postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce.

Zaczęłam świadomie się odżywiać. Nie karmić organizm, a odżywiać go. Być tym, co jem. Zrezygnowałam z mięsa, białego pieczywa, nie jem fast-foodów, smażonych potraw. Od kilkunastu lat nie piję też piwa, które kiedyś lubiłam

– wyznała Beata Tadla w rozmowie z "Super Expressem".

Dzięki konsekwencji i cierpliwości waga zaczęła systematycznie spadać.

Ruch to podstawa. Tadla pręży się jak sprężynka

Dieta to jednak tylko część sukcesu. Beata Tadla regularnie ćwiczy i nie kryje, że aktywność fizyczna stała się jej codziennością. Uwielbia długie marsze z kijkami, czyli nordic walking, a dodatkowo otworzyła własne studio pilatesu. To właśnie tam dba o formę swoich klientek, ale też intensywnie pracuje nad własnym ciałem.

Efekty? Smukła sylwetka, doskonała kondycja i energia, której może jej pozazdrościć niejedna młodsza koleżanka. Do tego Beata Tadla pręży się jak sprężynka.

"Na pewno wzięła lek". Hejterzy nie odpuszczają

Mimo twardych dowodów na ciężką pracę, w sieci szybko pojawiły się insynuacje. Część internautów zaczęła sugerować, że tak duża utrata wagi to zasługa popularnych leków na odchudzanie. Dziennikarka nie kryła rozgoryczenia, podkreślając, że wiele osób nie wierzy dziś w siłę konsekwencji i samozaparcia. Jej zdaniem podobne komentarze to element szerszego problemu.

Byłam na to wkurzona. Bo nie zasłużyłam na takie komentarze. Ludzie nie wierzą, że można do czegoś dojść ciężką pracą i samozaparciem. Nie możesz schudnąć, bo na pewno wspomagasz się lekami. Na pewno masz zrobione usta, bo przecież nie możesz mieć takich naturalnie. Włosy na pewno doczepione. Sukces? Na pewno na czyichś plecach, albo przez łóżko

– powiedziała Tadla w programie "Podcast w parach".

Beata Tadla jasno stawia sprawę: jej przemiana to efekt ciężkiej pracy, zmiany stylu życia i regularnych ćwiczeń, a nie "cudownych środków". Dziś dziennikarka jest najlepszym dowodem na to, że determinacja potrafi przynieść spektakularne rezultaty.

